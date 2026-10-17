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Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras un golpe
El arquero argentino chocó con un rival durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. Recibió atención médica durante varios minutos y fue retirado del campo de juego.
El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó este sábado un preocupante episodio durante el partido entre Chelsea y Everton, correspondiente a la séptima fecha de la Premier League, luego de sufrir un fuerte choque de cabezas con un futbolista rival.
El incidente ocurrió a los 65 minutos del encuentro disputado en el Hill Dickinson Stadium, cuando el marplatense salió a despejar un centro al área y golpeó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.
Tras el impacto, Martínez quedó tendido sobre el césped y debió recibir asistencia médica inmediata. Los profesionales ingresaron al campo de juego, le suministraron oxígeno y procedieron a inmovilizarlo antes de trasladarlo en camilla.
La atención se prolongó durante aproximadamente ocho minutos, hasta que el arquero fue retirado a los 73 minutos, en medio de la preocupación de sus compañeros y del público presente.
Sin embargo, el Dibu levantó uno de sus brazos mientras era trasladado, un gesto que buscó transmitir tranquilidad después de la impactante escena.
La jugada se produjo cuando Chelsea, equipo al que se incorporó esta temporada, ganaba 1-0. El arquero argentino había tenido tres intervenciones destacadas antes de sufrir el golpe.
El entrenador dispuso el ingreso del belga Mike Penders, de 21 años, quien tuvo así su debut en la Premier League.
Desde las redes sociales oficiales del Chelsea confirmaron que Martínez no podía continuar debido a una lesión, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico que permita establecer la gravedad del golpe.
Según informó Infobae, la inmovilización y el suministro de oxígeno forman parte de los protocolos de atención que se aplican ante este tipo de situaciones en el fútbol inglés.
Ahora se aguardan novedades sobre el estado de salud del arquero de la Selección Argentina y los estudios médicos que permitan determinar el alcance de la lesión.
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