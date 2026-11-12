Los midgets calientan motores: el domingo presentan el Campeonato Estival

Por Leandro Grecco

Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco

El Campeonato Estival de Midgets 2026/2027 comienza a palpitarse en Bahía Blanca y el próximo domingo 15 de noviembre tendrá su presentación oficial en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, en una jornada que servirá como anticipo de la nueva temporada.

La actividad, organizada por el Club Midgistas del Sur, incluirá pruebas libres para los pilotos y permitirá que los aficionados vuelvan a encontrarse con los protagonistas de una de las categorías más convocantes del automovilismo regional.

Además, durante el encuentro habrá foodtrucks, por lo que el público podrá disfrutar de una propuesta que combinará la actividad en pista con un espacio gastronómico.

La presentación se realizará apenas cinco días antes del comienzo oficial del campeonato, previsto para el viernes 20 de noviembre, cuando los motores volverán a rugir en el tradicional óvalo de Aldea Romana.

Para esta edición se espera una cifra cercana a los 90 pilotos inscriptos, lo que anticipa un importante parque automotor y una temporada que promete carreras muy disputadas.

El certamen contará con 16 fechas y presentará modificaciones en su sistema de definición. La etapa regular abarcará las primeras diez programaciones, mientras que los doce mejores pilotos accederán a los playoffs, con un mecanismo de eliminación progresiva hasta llegar a una definición entre cuatro competidores.

Entre las novedades también aparece el regreso de Fernando "Feti" Caputo, campeón de la temporada 2018/19, quien volverá a competir después de haberse alejado de la actividad.

De esta manera, el midget bahiense iniciará la cuenta regresiva hacia una nueva edición de su tradicional campeonato de verano, con la expectativa de volver a reunir a una gran cantidad de pilotos y aficionados en Aldea Romana.