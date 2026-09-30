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Midgets: cómo quedaron las posiciones a una fecha para el final del Invernal
El Grupo A quedó al rojo vivo, con García López como líder y cinco pilotos separados por apenas 5,25 puntos. En el B, Lastra Meler se acercó a Soto. La última, el viernes 9 de octubre.
Por Leandro Grecco
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El Campeonato Invernal de Midgets 2026 entró definitivamente en zona de definición. Cumplidas cuatro de las cinco fechas, Joaquín García López y Juan María Soto conservan el liderazgo de los grupos A y B, respectivamente, aunque las diferencias se achicaron considerablemente antes de la última noche en el circuito Héctor Evaristo Plano.
La cuarta programación, primera de las dos previstas en horario nocturno, tuvo como ganadores a Gastón Petracci en el Grupo A y Matías Lastra Meler en el B. Petracci se impuso sobre Agustín Pérez Meler y Joaquín Andrade, mientras que Lastra Meler fue escoltado por Gastón Hock y Antonio Moyano.
En el Grupo A, García López continúa en lo más alto con 58,75 puntos, pero prácticamente no tiene margen para especular. Agustín Pérez Meler, segundo en la final del viernes, trepó hasta el segundo lugar con 57, apenas 1,75 unidades por debajo del líder.
También quedó plenamente involucrado en la lucha Juan Ignacio Todino, tercero con 55,25, mientras que Kevin Altamirano aparece cuarto con 54,50. La gran escalada fue la de Petracci: gracias a su victoria llegó a 53,50 y quedó quinto, solamente 5,25 puntos por detrás de García López.
El panorama cambió considerablemente respecto de la tercera fecha. Por entonces García López también encabezaba el campeonato, con 49,50 puntos, pero su escolta era Kevin Altamirano con 46,75. Todino estaba tercero y Pérez Meler cuarto, mientras que Petracci aparecía recién octavo.
Detrás del lote de punta se ubican Jorge Fritz (41,25), Fernando Saldamando (40,75), Gonzalo Brezina (39), Braian Madril (32,75) y Luciano Vallejos (32). Luego aparecen Nicolás Macazaga (29,75), Rodrigo Zubeldia (20,50), Agustín Ausili (18,25), Braian Dupont (16,50), Joaquín Andrade (16,25), Agustín Colaneri (15,50), Roy Altamirano (13) y Juan Cruz Rodríguez (12,50), entre otros.
La pelea del Grupo B también se comprimió. Juan María Soto sigue adelante con 77,50 unidades, pero Lastra Meler aprovechó al máximo su triunfo y saltó al segundo puesto con 73,75, quedando a solamente 3,75 del líder.
Más atrás, Antonio Moyano y Nicolás Montanari comparten 63,50 puntos, mientras que Numa Dailoff suma 62,50. Gastón Hock, otro de los grandes beneficiados por la cuarta jornada, avanzó hasta el sexto lugar con 54,50.
El crecimiento de Lastra Meler fue significativo: después de tres fechas estaba tercero con 48 puntos, a 11,75 de Soto, que lideraba con 59,75. Montanari era entonces segundo con 50. Ahora el ganador de la última fecha redujo la diferencia con Soto a menos de cuatro puntos y llegará con posibilidades concretas a la definición.
Nicolás Palma (48), Javier Rouaix (44,50), Brian López (40,75) y Alan Renero (40,75) completan los diez primeros lugares del Grupo B, que cuenta con una nómina considerablemente más numerosa que la A.
Todo se resolverá el viernes 9 de octubre, cuando se dispute la quinta y última programación, nuevamente en horario nocturno. Será el cierre del mini-torneo que además funciona como una instancia importante para los pilotos que buscan su clasificación al Campeonato Estival 2026-2027.
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