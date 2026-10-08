Midgets: por la lluvia de los últimos días, se postergó el cierre del Invernal

Por Leandro Grecco

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El Club Midgistas del Sur anunció la postergación de la quinta y última fecha del Campeonato Invernal de Midgets, que debía disputarse este viernes 9 de octubre en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

"La Comisión Directiva informa que a raíz de las condiciones climáticas registradas durante la última semana, se posterga la quinta fecha del Campeonato Invernal", señalaron desde la entidad a través de sus redes sociales.

En el mismo comunicado confirmaron que la jornada decisiva fue reprogramada para el viernes 16 de octubre, cuando se completará el calendario de cinco competencias previsto para el certamen.

Hasta el momento, la nómina de participantes reúne a 65 pilotos, entre ellos Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Fernando Saldamando, Juan Cruz Rodríguez, Juan Ignacio Todino, Agustín Pérez Meler, aunque la inscripción permanece abierta para los que deseen sumarse.

La expectativa está puesta en la definición del campeonato, tanto el la Clase A como en la B.