El Invernal de midgets se despide este viernes a la noche: horarios e inscriptos

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Invernal de Midgets tendrá este viernes su jornada de cierre en el circuito Héctor Evaristo Plano, luego de que la competencia prevista para la semana pasada debiera reprogramarse debido a las condiciones climáticas.

La última fecha del certamen contará con una nutrida participación de pilotos y una programación que incluirá actividad de Micromidgets y Midgets, además de una transmisión en vivo para quienes no puedan asistir al escenario deportivo.

De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, la apertura de boxes está prevista para las 18, mientras que a las 19.30 se producirá el cierre de boxes y de la administración.

Posteriormente, a las 19.45, se realizará la vuelta de presentación, que marcará el inicio de la actividad sobre la pista.

Las series de Micromidgets comenzarán a las 20 y las de Midgets se pondrán en marcha a las 20.15, dando paso a una noche que marcará la despedida del campeonato invernal.

En cuanto a los protagonistas, la nómina difundida por la organización incluye 68 pilotos inscriptos, entre ellos Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Fernando Saldamando, Agustín Colaneri, Kevin Altamirano, Juan Cruz Rodríguez, Juan Ignacio Todino y Agustín Pérez Meler, entre los candidatos a la victoria en el Grupo A.

En el Grupo B, e tanto, dirán presente los principales aspirantes a quedarse con el título del mini-torneo: Juan María Soto y Matías Lastra Meler, Antonio Moyano, Nicolás Montanari y Numa Dailoff aparecen anotados para carrera nocturna.

De esta manera, y tras la postergación obligada por el mal tiempo, el Campeonato Invernal volverá a reunir a los protagonistas de la especialidad para completar su calendario en el tradicional circuito bahiense.