Deportes
El Invernal de midgets se despide este viernes a la noche: horarios e inscriptos
Luego de la suspensión de la semana pasada por cuestiones climáticas, el circuito Héctor Evaristo Plano será escenario de la última fecha del certamen.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Campeonato Invernal de Midgets tendrá este viernes su jornada de cierre en el circuito Héctor Evaristo Plano, luego de que la competencia prevista para la semana pasada debiera reprogramarse debido a las condiciones climáticas.
La última fecha del certamen contará con una nutrida participación de pilotos y una programación que incluirá actividad de Micromidgets y Midgets, además de una transmisión en vivo para quienes no puedan asistir al escenario deportivo.
De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, la apertura de boxes está prevista para las 18, mientras que a las 19.30 se producirá el cierre de boxes y de la administración.
Posteriormente, a las 19.45, se realizará la vuelta de presentación, que marcará el inicio de la actividad sobre la pista.
Las series de Micromidgets comenzarán a las 20 y las de Midgets se pondrán en marcha a las 20.15, dando paso a una noche que marcará la despedida del campeonato invernal.
En cuanto a los protagonistas, la nómina difundida por la organización incluye 68 pilotos inscriptos, entre ellos Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Fernando Saldamando, Agustín Colaneri, Kevin Altamirano, Juan Cruz Rodríguez, Juan Ignacio Todino y Agustín Pérez Meler, entre los candidatos a la victoria en el Grupo A.
En el Grupo B, e tanto, dirán presente los principales aspirantes a quedarse con el título del mini-torneo: Juan María Soto y Matías Lastra Meler, Antonio Moyano, Nicolás Montanari y Numa Dailoff aparecen anotados para carrera nocturna.
De esta manera, y tras la postergación obligada por el mal tiempo, el Campeonato Invernal volverá a reunir a los protagonistas de la especialidad para completar su calendario en el tradicional circuito bahiense.
El Invernal de midgets se despide este viernes a la noche: horarios e inscriptos
Graves incidentes en el Congreso en la marcha universitaria: piedrazos, gases y camiones hidrantes
Operaron a la mujer que cayó de un cuarto piso: sigue en terapia intensiva
Un informe revela que 8 de cada 10 adolescentes no alcanzan los objetivos educativos esperados
En EEUU, Milei defendió la apertura económica: "Algunos sectores se expanden más y otros menos"
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Comienzan a medianoche obras que afectarán el servicio de agua en una amplia zona de la ciudad
-
Noticias B10 horas ago
Médanos: secuestran casi 600 kilos de carne por presunta faena clandestina
-
Noticias B11 horas ago
Por qué las toallas quedan duras después de lavarlas y cómo recuperar su suavidad
-
La región22 horas ago
Realizan trabajos sobre la Ruta 3 en Dorrego y piden circular con precaución
-
Noticias B9 horas ago
Un jubilado terminó en el hospital después de un choque entre dos autos
-
Noticias B12 horas ago
La quinta marcha federal universitaria se hará sentir en Bahía: todos los detalles
-
El Tiempo11 horas ago
Cielo cubierto, inestabilidad y baja temperatura para este jueves bahiense
-
Noticias B21 horas ago
Administrador del ex Paseo del Sol desmintió rumores de irregularidades: "Está todo perfecto"