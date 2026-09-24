El Invernal de midgets va por su cuarta fecha: se corre de noche y hay 68 inscriptos

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Invernal de Midgets tendrá este viernes 25 de septiembre su cuarta fecha en el circuito Héctor Evaristo Plano, con una nutrida nómina de pilotos y actividad en pista desde las primeras horas de la tarde.

Para esta nueva jornada fueron confirmados 68 inscriptos en la categoría principal, entre ellos Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Fernando Saldamando, Agustín Colaneri, Kevin Altamirano, Juan Cruz Rodríguez, Juan Ignacio Todino, Agustín Pérez Meler, Joaquín Andrade y Federico Hidalgo.

La lista también incluye a nombres como Gustavo Cutini, Guillermo Yurovsky, Gonzalo Brezina, Braian Madril, Nicolás Macazaga, Jorge Fritz, Maximiliano Hardoy, Nicolás Montanari, Antonio Moyano, Emanuel Pascual, Pablo Alza, Gonzalo Razquin, Gastón Benítez, Flavio Perugini, Lautaro Ford y Javier Rouaix.

Entre los restantes anotados aparecen José María Calvo, Alan Renero, Santiago Aman, Fabio Pérez, Juan Pablo Schiel, Emiliano Capdevila, Rodrigo Perugini, Matías Lastra Meler, Hernán Sartori, Daniel Burdiles, Tobías Marcos, Manuel Donadio, Ivano Bozzetti, Axel Garaban, Mauro Acuña, Cristian Napoli, Valentín Tartufferi, Juan Manuel Andrada, Nahuel Semeraro, Numa Dailoff, Nahuel Lezcano, Gustavo González y Martín Noriega.

La actividad comenzará a las 18 con la apertura de boxes, mientras que a las 19:30 será el cierre de boxes y administración. A las 19:45 se llevará adelante la vuelta presentación.

Desde las 20 comenzarán las series de Micromidget, mientras que el plato fuerte llegará a las 20:15 con el inicio de las series de Midget.