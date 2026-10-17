Buscan intensamente al "cowboy" de Villa Nocito

La policía continúa buscando intensamente a Kevin Carreras, el hombre señalado como autor del ataque a tiros contra un joven de 20 años en Villa Nocito, ocurrido días atrás en medio de un conflicto vecinal.

Según confirmaron fuentes policiales consultadas por la redacción de La Brújula 24, el sospechoso aún no fue detenido y los investigadores desconocen su paradero, pese al allanamiento realizado durante las últimas horas.

Durante el procedimiento efectuado el viernes, los efectivos lograron identificar al caballo que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad y secuestraron prendas de vestir que serían similares a las utilizadas por el agresor. Sin embargo, Carreras no se encontraba en el inmueble al momento del operativo, por lo que las tareas para localizarlo continúan.

El episodio ocurrió el martes por la mañana en Richieri al 1900, donde una disputa entre vecinos que se prolonga desde hace aproximadamente tres años derivó en un violento enfrentamiento.

De acuerdo con la denuncia la madre del joven baleado, el hombre llegó montado a caballo poco después de que personal policial se retirara del lugar, amenazó a su hijo y comenzó a disparar. La víctima recibió dos impactos de bala en la pierna izquierda y sufrió fracturas de tibia y peroné, por lo que debió ser internada en el Hospital Penna.

La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad, cuyas imágenes fueron difundidas por La Brújula 24.

La tía del sospechoso y una de las protagonistas del conflicto vecinal, por su parte, reconoció durante una entrevista en el programa Bahía Hoy que el hombre que aparece disparando en el video es su sobrino. No obstante, rechazó las acusaciones de la familia del herido sobre el origen del enfrentamiento y aseguró que desconocía dónde se encontraba el implicado, con quien afirmó no haber vuelto a comunicarse después del ataque.

Mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio, los efectivos de la Comisaría Quinta mantienen activa la búsqueda del sospechoso, sin resultados positivos hasta la mañana de este sábado.