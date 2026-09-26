Midgets: Petracci y Lastra Meler fueron dueños de la cuarta del Invernal

Por Leandro Grecco

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La penúltima fecha del Campeonato Invernal de midgets tuvo lugar este viernes por la noche en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, ante un aceptable marco de público y en una jornada en la que se dieron cita 68 autos en el sector de boxes.

En la Clase A, tuvo su esperado debut triunfal Gastón Petracci, relegando a quien luchara por el título hace unos años, Agustín Pérez Meler, y a Joaquín Andrade (retornaba a la actividad) a los restantes escalones del podio.

En la divisional B, celebró la victoria en la carrera decisiva el veloz Matías Lastra Meler, quien se perfila para estar en los primeros planos durante el verano. Detrás de él vieron la bandera a cuadros Gastón Hock y Antonio Moyano.

La última programación de este mini-torneo será el próximo viernes 9 de octubre, también en horario nocturno la última antes de la cuenta regresiva para la llegad del plato fuerte: el Estival 2026-2027.