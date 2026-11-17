El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la oposición y la responsabilizó por las dificultades que enfrenta la Argentina para reducir el riesgo país. Durante un discurso ante empresarios, sostuvo que el país necesita dejar atrás a lo que denominó “Orcolandia” para recuperar la confianza de los mercados.

Las declaraciones se produjeron este lunes durante la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), realizada en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En su exposición, Milei defendió el equilibrio fiscal como una condición indispensable para reducir el costo del financiamiento y sostuvo que el historial económico argentino continúa condicionando la percepción de los inversores.

Discurso del Presidente Javier Milei en la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) 2026. https://t.co/5YSwRlNqTf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 17, 2026

“La única forma de bajar la tasa de interés es bajando el riesgo país”, afirmó el jefe de Estado, quien explicó que para alcanzar ese objetivo resulta fundamental mantener las cuentas públicas equilibradas.

En ese sentido, aseguró que el cumplimiento de las condiciones de solvencia permitiría una caída significativa del indicador, aunque advirtió que la incertidumbre política sigue representando un obstáculo.

“Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, expresó, en una nueva crítica a los sectores opositores.

Durante su intervención, el Presidente también se mostró optimista sobre las perspectivas económicas del país y aseguró que “la Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”.

Además, planteó que el debate económico debe concentrarse en las posibilidades de desarrollo a largo plazo y no únicamente en las dificultades coyunturales.

“Hoy hay discusiones que valen la pena, porque el progreso solo se logra con crecimiento económico”, manifestó.

Finalmente, Milei destacó que el crecimiento representa el eje central de su programa de gobierno y remarcó su interés por profundizar el debate sobre las condiciones necesarias para impulsar la actividad económica.

Las declaraciones fueron recogidas por el diario Crónica, que informó sobre la participación del mandatario en el encuentro empresarial.