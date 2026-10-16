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Boca reaccionó a tiempo y lo dio vuelta en La Bombonera
El Xeneize se impuso 2-1 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Matías Galarza adelantó al conjunto cordobés, pero Miguel Merentiel y Leonel Flores revirtieron el marcador.
Boca derrotó este viernes por 2 a 1 a Talleres de Córdoba en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y consiguió recuperarse luego de la derrota sufrida ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
El conjunto visitante abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo por intermedio de Matías Galarza, quien puso en ventaja al equipo cordobés.
La reacción de Boca no tardó en llegar. A los 17 minutos, Miguel Ángel Merentiel convirtió el empate y volvió a dejar el encuentro abierto.
Antes del descanso, Talleres estuvo cerca de recuperar la ventaja con un remate de Agustín Álvarez Martínez que dio en el palo. El marcador, sin embargo, se mantuvo 1-1 al término de la primera parte.
Boca terminó de dar vuelta el resultado apenas iniciado el complemento. A los tres minutos, Leonel Flores marcó el 2-1 que finalmente sería definitivo.
A partir de allí, Talleres buscó el empate y Boca sostuvo la diferencia hasta el cierre, para quedarse con tres puntos importantes en condición de local y cambiar la imagen después del traspié internacional.
Con información de TyC Sports
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