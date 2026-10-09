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Boca empató con Instituto y dejó pasar la chance de alcanzar la cima de la tabla anual
El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el conjunto cordobés estuvo dos veces en ventaja.
Boca empató 2-2 ante Instituto este viernes en Córdoba, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y dejó pasar la posibilidad de alcanzar la punta de la tabla anual.
El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el conjunto cordobés estuvo dos veces en ventaja, aunque el equipo visitante logró reaccionar en ambas oportunidades.
Fernando Alarcón abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, luego de conectar un rechazo tras un tiro libre. Boca llegó al empate nueve minutos más tarde por intermedio de Enner Valencia.
Instituto volvió a ponerse arriba apenas iniciado el complemento. A los 2 minutos, Jonathan Galván aprovechó una pelota dentro del área después de un córner y estableció el 2-1.
La igualdad definitiva llegó a los 10 minutos del segundo tiempo. Miguel Merentiel, que acababa de ingresar en reemplazo de Valencia, recibió un pase de Lautaro Blanco y definió ante la salida del arquero Marcos Ledesma.
Además del resultado, Boca terminó el partido con preocupación por el estado físico de dos futbolistas. Valencia debió dejar la cancha por una molestia en un tobillo, mientras que Leandro Paredes ingresó a los 9 minutos del complemento y permaneció apenas 16 minutos en el campo.
El mediocampista salió afectado por una molestia muscular en el isquiotibial derecho y fue reemplazado por Santiago Ascacíbar.
Con el empate, Boca llegó a 21 puntos y quedó segundo en la tabla anual, a una unidad del líder Independiente Rivadavia.
Instituto, en tanto, se mantiene como puntero del Grupo A con 26 unidades y en la próxima fecha visitará a Defensa y Justicia.
El Xeneize ahora cambiará el foco hacia la Copa Sudamericana, donde deberá afrontar su serie frente a Vasco da Gama.
Con información de TyC Sports
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