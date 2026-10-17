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Braian Guille se fotografió con Dani Alves en la previa del partido decisivo de Olimpo
El delantero aurinegro y sus compañeros coincidieron con el exfutbolista brasileño en el hotel donde se concentra el equipo.
Olimpo vive las horas previas a uno de los partidos más importantes de la temporada y, en medio de la concentración, el plantel tuvo un encuentro inesperado con una figura de reconocimiento mundial.
Braian Guille y otros integrantes del conjunto aurinegro se fotografiaron junto a Dani Alves, quien se encuentra en Argentina para participar de un congreso religioso.
El encuentro se produjo en el hotel en el que se encuentra alojado el equipo bahiense antes de la revancha de las semifinales por el ascenso a la Primera Nacional.
Guille, uno de los futbolistas destacados del conjunto dirigido por el cuerpo técnico aurinegro durante la campaña, aprovechó la coincidencia para registrar el momento junto al exjugador de Barcelona y de la selección de Brasil.
El Aurinegro se jugará su clasificación a la final por el primer ascenso cuando visite a San Martín de Formosa, desde las 15:30 el domingo, con arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero, de Totoras.
El equipo bahiense llega después del empate 1 a 1 en el Roberto Carminatti, donde Lautaro Ceratto adelantó a los formoseños a los 22 minutos del primer tiempo y Braian Guille estableció la igualdad a los 4 del complemento.
Con la serie completamente abierta, Olimpo buscará conseguir en Formosa el resultado que le permita meterse en la definición por el primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino.
Con información de Infobeme y La Brújula 24
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