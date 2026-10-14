River no pudo con Sarmiento y se complica en la Anual y para entrar a los Playoffs

River empató 1 a 1 frente a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, en un partido pendiente de la undécima fecha del Torneo Clausura, y continúa fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

El equipo local abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo por intermedio de Julián Contrera, luego de una asistencia de Junior Marabel.

River buscó la igualdad y tuvo varias situaciones durante la primera etapa, entre ellas un remate de Sebastián Driussi que dio en el travesaño.

En el complemento, Gonzalo Montiel convirtió de cabeza a los 10 minutos, aunque el tanto fue anulado luego de una revisión del VAR. El lateral tuvo revancha a los 25 minutos y estableció el 1 a 1 definitivo tras una asistencia de Thiago Almada.

Con este resultado, River quedó en el noveno puesto de la Zona B con 17 puntos, a una unidad de Barracas Central, que ocupa la última posición de acceso a los playoffs. Sarmiento, en tanto, alcanzó los 20 puntos y se mantiene en el cuarto lugar.

Además, en la tabla anual, el Millonario suma 46 unidades y se encuentra en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, River visitará a Belgrano de Córdoba el domingo desde las 20:15, mientras que Sarmiento recibirá a Barracas Central el lunes a las 19.

Con información de TyC Sports