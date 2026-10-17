Atacó a su pareja porque le revisó el celular: la golpeó con una silla y amenazó con incendiar la casa

Una mujer de 22 años denunció que su pareja, un hombre de 30 años, la golpeó con una silla y amenazó con prender fuego a la casa luego de que él la descubriera revisándole el celular, en un hecho ocurrido la tarde de este sábado.

La joven dijo a la Policía que el agresor la golpeó con una silla, le rompió su teléfono celular y dijo que iba a incendiar la vivienda ubicada en Mitre al 3400.

Personal de Comisaría Séptima atendió el llamado y recogió el testimonio de la víctima, quien explicó que ella revisó el teléfono de su pareja y encontró mensajes que darían cuenta de una relación con una ex.

La mujer señaló que el hombre había manifestado tener un arma de fuego, aunque aclaró que nunca la vio.

La investigación quedó encuadrada como lesiones, daño y amenazas en el marco de la Ley de Violencia Familiar y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

No se especificó la gravedad de las lesiones, y solo se detalló que el golpe lo recibió en las rodillas.