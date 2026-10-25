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Violó una perimetral e hirió a su expareja: quedó detenido
El acusado tiene 18 años y fue arrestado esta madrugada en una vivienda de Cramer al 200. La víctima, de 25, tuvo que ser trasladada al Hospital Penna.
Un joven de 18 años fue detenido durante esta madrugada acusado de agredir físicamente a su expareja y violar una restricción perimetral que le impedía acercarse a ella.
El episodio se registró alrededor de las 4 en una vivienda ubicada en Cramer al 200, luego de que una vecina se comunicara con el servicio de emergencias 911 para denunciar que se escuchaban gritos provenientes del interior del inmueble.
Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con una mujer de 25 años que presentaba una lesión visible en el rostro. En el interior de la vivienda también se encontraba el presunto agresor, identificado como Agustín Tomás Cheuquel (18).
Según informaron fuentes policiales, el joven habría golpeado a la víctima, provocándole heridas por las que debió ser trasladada al Hospital Dr. José Penna.
Durante el procedimiento, los uniformados consultaron los antecedentes del sospechoso y comprobaron que tenía vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento.
Ante esta situación, procedieron a la detención de Cheuquel, quien quedó imputado por los delitos de desobediencia a una medida cautelar y lesiones en el marco de la Ley de Violencia Familiar. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Cuarta, con intervención de la UFIJ N.º15.
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