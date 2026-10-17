Cómo cambió la natalidad en Bahía Blanca: qué dicen las cifras de los últimos años

La maternidad en Argentina atraviesa importantes transformaciones, entre ellas una marcada disminución de la cantidad de nacimientos. Bahía Blanca no escapa a este fenómeno y presenta una evolución similar a la observada a nivel provincial y nacional.

En la previa del Día de la Madre, los datos del Registro Provincial de las Personas muestran que entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 2.152 nacimientos en la ciudad, un 2,2% menos que durante el mismo período de 2025.

La disminución no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia que se mantiene desde hace varios años. Entre 2022 y 2025, la cantidad anual de nacimientos pasó de 3.917 a 2.863, lo que representa una caída acumulada del 26,9%.

Otro indicador permite otra visión de este fenómeno. Se trata de la tasa de natalidad, que expresa la cantidad de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes y permite observar la evolución en relación con la población.

Entre 2012 y 2025, la tasa de natalidad de Bahía Blanca se redujo a la mitad, al pasar de 15,98 a 7,87 nacimientos por cada 1.000 habitantes. El comportamiento se encuentra en línea con la tendencia en la provincia de Buenos Aires como en el conjunto del país.

Entre los factores que pueden contribuir a este fenómeno aparecen la postergación de la maternidad, los cambios en los proyectos de vida, el mayor acceso a métodos anticonceptivos y las dificultades económicas vinculadas con la crianza. La transformación demográfica plantea nuevos desafíos para la planificación educativa y la organización de los servicios públicos.

Un reciente informe publicado en este diario, daba cuenta de los efectos de la caída de la natalidad en el sistema educativo de Bahía Blanca y la región. El fenómeno ya impacta en la matrícula de los jardines de infantes, comienza a extenderse a las escuelas primarias y podría alcanzar los primeros años del nivel secundario alrededor de 2030.