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Golpeó a una mujer en plena calle, las cámaras lo siguieron y terminó detenido
Ocurrió en Láinez y Necochea y fue registrado por el Centro Único de Monitoreo. El sospechoso, de 51 años, fue interceptado por la Policía a varias cuadras del lugar.
Un hombre de 51 años fue detenido durante la noche de este lunes acusado de agredir físicamente a una mujer de 40 años en la vía pública. El seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo (CeUM) permitió localizar al sospechoso.
Según informó el Comando de Patrullas de Bahía Blanca, el hecho ocurrió alrededor de las 20:15, en inmediaciones de Láinez y Necochea, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer que estaba siendo golpeada.
La agresión fue observada en tiempo real por operadores del CeUM, quienes realizaron un seguimiento del involucrado mediante el sistema de videovigilancia y aportaron información a los efectivos policiales para facilitar su localización.
A partir del trabajo coordinado, los uniformados lograron interceptar a José María Colicheo, de 51 años, en la intersección de Godoy Cruz y Newton, donde quedó detenido. Posteriormente, tanto el acusado como la víctima fueron trasladados a la Comisaría Cuarta para realizar las actuaciones correspondientes.
La causa fue caratulada como lesiones en el marco de la Ley de Violencia Familiar y quedó a cargo de la UFIJ Nº 15. Las grabaciones del ataque quedaron a disposición de la Justicia para ser incorporadas a la investigación.
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