Violencia de género: atacó ferozmente a su pareja y le destrozó el celular

Un hombre de 29 años fue detenido durante la noche del miércoles, acusado de agredir físicamente a su expareja y dañarle el teléfono celular.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:30, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio de violencia de género en una vivienda ubicada en Sixto Laspiur al 2400.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) detuvieron a Joselo Gabriel Berlusconi, de 29 años, señalado como el presunto responsable del ataque.

Según el parte policial, el acusado habría golpeado a su expareja, una mujer de 42 años, provocándole lesiones en el brazo derecho y el cuello, aunque sin marcas visibles.

Además, durante el episodio, el hombre habría arrojado el teléfono celular de la víctima contra el suelo, ocasionándole daños en su estructura. Tras el procedimiento, Berlusconi fue trasladado a la comisaría Séptima, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y daño, con intervención de la UFIJ N° 15.