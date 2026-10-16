Deportes
Unión Bahía consiguió su primera victoria en la Liga Nacional Femenina
El equipo dirigido por Julián Turcato derrotó a Peñarol de Mar del Plata por 71 a 58. Amparo Althabe fue la goleadora local con 15 puntos.
Unión Bahía consiguió este viernes su primera victoria en la Liga Nacional Femenina de Básquet, al superar a Peñarol de Mar del Plata por 71 a 58, en su segunda presentación en la máxima categoría. El encuentro se disputó en el estadio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte.
El triunfo llegó tras el debut ante Boca, que había terminado con derrota por 67 a 38. Esta vez, el conjunto conducido por Julián Turcato pudo festejar ante un rival al que ya conocía de la Liga Provincial.
Amparo Althabe fue la goleadora del equipo bahiense con 15 puntos, seguida por Ileana Corvalán, con 14, e Isabella Roldán, con 12. En Peñarol se destacó María Celeste Selent, máxima anotadora del partido con 16 unidades.
De esta manera, Unión Bahía alcanzó su primer festejo en el certamen nacional y dejó su registro en una victoria y una derrota.
Su próxima presentación será el jueves 22 de octubre, cuando visite a El Biguá de Neuquén. Un día después enfrentará a Independiente, también en esa provincia.
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