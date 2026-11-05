Deportes
Unión Bahía afronta una exigente gira por Buenos Aires ante Vélez y Boca
El conjunto bahiense jugará este jueves desde las 20 frente al Fortín y mañana visitará a las xeneizes, líderes de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina.
Unión Bahía tendrá dos compromisos de máxima exigencia en Buenos Aires, donde enfrentará consecutivamente a Vélez y Boca por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.
El equipo bahiense se presentará este jueves, desde las 20, frente a Vélez en el estadio Víctor Barba, mientras que el viernes, a partir de las 17.30, visitará a Boca en La Bombonerita.
Será el primer enfrentamiento de la temporada ante el conjunto de Liniers, que ocupa el cuarto puesto de la tabla con tres victorias y dos derrotas.
En tanto, Unión Bahía ya conoce el potencial de las xeneizes, contra quienes debutó en el campeonato con una caída por 67 a 38 en el estadio José Martínez de Villa Mitre.
Boca lidera la Conferencia Sur con 11 puntos, producto de cinco triunfos y una derrota, seguido por Quilmes (10) e Independiente (9).
Por su parte, Unión Bahía marcha sexto con seis unidades, después de conseguir una victoria en cinco presentaciones, igual puntaje que El Biguá, que se ubica quinto.
La tabla se completa con Vélez (8) y Peñarol (4), que todavía no consiguió ganar en el certamen.
Unión Bahía afronta una exigente gira por Buenos Aires ante Vélez y Boca
Aberrante: golpeó con un palo en la cabeza a su hijo con retraso madurativo
Villa Mitre vuelve a jugar después de 16 días y pone su invicto a prueba ante Deportivo Norte
Cómo limpiar mosquiteros antes del verano con dos ingredientes que todos tienen en casa
Abel Pintos se prepara para cantar ante el Papa: “Uno no dimensiona lo que va a ser”
Más Leídas
-
Noticias A8 horas ago
Lo liberaron tras una agresión en un restaurant y volvió al mismo lugar: otra vez preso
-
Noticias B23 horas ago
ABSA informó que comenzaron los trabajos en el acueducto de Brandsen
-
Noticias B14 horas ago
Multas de tránsito más caras: cuánto cuesta manejar sin VTV o pasar en rojo
-
Noticias A8 horas ago
Murió París "Chiche" Senesi, histórico dirigente social, deportivo y político bahiense
-
Espectáculos21 horas ago
Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa
-
Noticias B22 horas ago
La jueza Marrón declaró admisible el reclamo de Zona Fría y tratará el tema
-
Deportes15 horas ago
Fútbol femenino: las jugadoras de Olimpo quieren seguir entrenando, pero el club dio por terminado el año
-
Noticias B19 horas ago
Apareció en buen estado el joven de 29 años que era buscado desde el sábado