Unión Bahía afronta una exigente gira por Buenos Aires ante Vélez y Boca

Unión Bahía tendrá dos compromisos de máxima exigencia en Buenos Aires, donde enfrentará consecutivamente a Vélez y Boca por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.

El equipo bahiense se presentará este jueves, desde las 20, frente a Vélez en el estadio Víctor Barba, mientras que el viernes, a partir de las 17.30, visitará a Boca en La Bombonerita.

Será el primer enfrentamiento de la temporada ante el conjunto de Liniers, que ocupa el cuarto puesto de la tabla con tres victorias y dos derrotas.

En tanto, Unión Bahía ya conoce el potencial de las xeneizes, contra quienes debutó en el campeonato con una caída por 67 a 38 en el estadio José Martínez de Villa Mitre.

Boca lidera la Conferencia Sur con 11 puntos, producto de cinco triunfos y una derrota, seguido por Quilmes (10) e Independiente (9).

Por su parte, Unión Bahía marcha sexto con seis unidades, después de conseguir una victoria en cinco presentaciones, igual puntaje que El Biguá, que se ubica quinto.

La tabla se completa con Vélez (8) y Peñarol (4), que todavía no consiguió ganar en el certamen.