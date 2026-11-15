Unión Bahía volvió a ganar en casa y consiguió un nuevo festejo en la Liga Femenina

Unión Bahía volvió a sonreír ante su gente. En una noche de mucha lucha y paridad, el equipo dirigido por Julián Turcato se impuso por 62 a 57 frente a El Biguá de Neuquén y consiguió un nuevo triunfo en la máxima categoría del básquetbol femenino argentino.

El encuentro, disputado en el estadio Manu Ginóbili, tuvo un desarrollo equilibrado desde el comienzo. Después de un inicio favorable a la visita, el conjunto bahiense logró acomodarse, mejoró su intensidad defensiva y encontró respuestas para cerrar el primer cuarto arriba por 16 a 15.

Sin embargo, las neuquinas reaccionaron durante el segundo período y consiguieron irse al descanso largo con una mínima ventaja: 27 a 26.

En la reanudación, el partido continuó muy disputado. Unión Bahía encontró en Juana Montivero una de sus principales vías ofensivas y, con un buen trabajo colectivo en defensa, logró recuperar el liderazgo para ingresar al último cuarto arriba por 38 a 37.

En el tramo decisivo, las locales consiguieron una diferencia importante, llegando a estar 49 a 40 arriba. La visita intentó reaccionar y llegó a ponerse a tres puntos con poco más de un minuto por jugar, pero Unión Bahía tuvo mayor claridad en el cierre y terminó asegurando la victoria.

Los triples de Agostina Leguizamón y Belén Tombesi, sumados a la efectividad de Delfina Alves da Florencia desde la línea de libres, resultaron determinantes para sellar el resultado.

De esta manera, Unión Bahía volvió a festejar en el Manu Ginóbili, alcanzó su segundo triunfo en la competencia y continúa sumando experiencia en su primera temporada en la Liga Nacional Femenina.

El conjunto bahiense afrontará ahora una nueva salida a la ruta, con dos compromisos en Mar del Plata: el sábado visitará a Quilmes y el domingo se medirá con Peñarol.