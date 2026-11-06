Unión Bahía cayó ante Boca en la Liga Femenina de Básquet

Unión Bahía cayó este viernes ante Boca Juniors por 77 a 42, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquet, disputado en La Bombonerita.

El conjunto bahiense tuvo un comienzo complicado frente a un rival que impuso condiciones desde los primeros minutos. Boca se quedó con el primer cuarto por 29 a 9, estableciendo una diferencia de 20 puntos que condicionó el desarrollo del encuentro.

En el segundo período, las locales mantuvieron su dominio y llegaron al descanso largo con una ventaja de 43 a 16, mientras Unión Bahía intentaba encontrar respuestas ofensivas para reducir la distancia.

Durante la segunda mitad, el equipo bahiense consiguió mejorar su producción en ataque, aunque no logró revertir la diferencia. Finalmente, Boca cerró el partido con una victoria por 77 a 42.

En Unión Bahía, las principales anotadoras fueron Alves y Tombesi, ambas con 9 puntos. La primera también aportó 8 rebotes, mientras que Tombesi capturó 5. Por su parte, Sorzini terminó con 8 unidades y 2 rebotes.

De esta manera, el conjunto bahiense sufrió su segunda derrota consecutiva, después de haber perdido 63 a 41 frente a Vélez, en otra presentación como visitante por la competencia nacional.