Unión Bahía recibe a El Biguá por la Liga Femenina de Básquet

Unión Bahía volverá a presentarse esta noche como local en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, cuando reciba a El Biguá de Neuquén, desde las 21, en el estadio Manu Ginóbili.

Será la cuarta presentación en casa para el conjunto bahiense, que buscará conseguir su segunda victoria en la competencia y recuperarse ante un rival directo en la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegan al encuentro con el mismo registro: una victoria y seis derrotas (1-6), por lo que el partido representa una buena oportunidad para mejorar sus respectivas campañas.

La única alegría de Unión Bahía hasta el momento fue frente a Peñarol de Mar del Plata, al que superó por 71 a 58 como local.

Por su parte, El Biguá consiguió su único triunfo precisamente ante el conjunto bahiense, al que derrotó por 66 a 62 en Neuquén, durante el enfrentamiento correspondiente a la primera rueda.

De esta manera, Unión Bahía tendrá la posibilidad de tomarse revancha de aquella caída y sumar un resultado positivo ante su público.

Después de este compromiso, el equipo bahiense volverá a jugar como visitante el próximo fin de semana, cuando afronte una doble presentación en Mar del Plata.

El sábado enfrentará a Quilmes, mientras que el domingo se medirá con Peñarol, en dos nuevos encuentros correspondientes a la Liga Nacional Femenina.