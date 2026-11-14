Deportes
Unión Bahía recibe a El Biguá por la Liga Femenina de Básquet
El equipo bahiense jugará desde las 21 en el Manu Ginóbili, ante un rival que tiene el mismo récord de triunfos y derrotas. Las neuquinas se impusieron en el enfrentamiento de la primera rueda.
Unión Bahía volverá a presentarse esta noche como local en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, cuando reciba a El Biguá de Neuquén, desde las 21, en el estadio Manu Ginóbili.
Será la cuarta presentación en casa para el conjunto bahiense, que buscará conseguir su segunda victoria en la competencia y recuperarse ante un rival directo en la tabla de posiciones.
Ambos equipos llegan al encuentro con el mismo registro: una victoria y seis derrotas (1-6), por lo que el partido representa una buena oportunidad para mejorar sus respectivas campañas.
La única alegría de Unión Bahía hasta el momento fue frente a Peñarol de Mar del Plata, al que superó por 71 a 58 como local.
Por su parte, El Biguá consiguió su único triunfo precisamente ante el conjunto bahiense, al que derrotó por 66 a 62 en Neuquén, durante el enfrentamiento correspondiente a la primera rueda.
De esta manera, Unión Bahía tendrá la posibilidad de tomarse revancha de aquella caída y sumar un resultado positivo ante su público.
Después de este compromiso, el equipo bahiense volverá a jugar como visitante el próximo fin de semana, cuando afronte una doble presentación en Mar del Plata.
El sábado enfrentará a Quilmes, mientras que el domingo se medirá con Peñarol, en dos nuevos encuentros correspondientes a la Liga Nacional Femenina.
Abel Pintos emocionó al público con un recorrido por sus 30 años de carrera
Cómo continuará el tiempo este fin de semana en Bahía y la zona
De Liniers a la Primera de Racing: el bahiense Galo Volpe cumplió su sueño y debutó
Impactante: se confirmó la sanción para el arquero que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel
La China Suárez denunciará a Wanda Nara por amenazas
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Incendio del bazar: se descubrió que hubo una llama ajena al lugar
-
Noticias B24 horas ago
Fuertes ráfagas de viento derribaron un árbol: cayó arriba de un auto
-
Noticias B19 horas ago
Sigue la búsqueda por campos y rutas de los delincuentes que huyeron tras un choque
-
Noticias A15 horas ago
Condenan a dos personas descubiertas en el Fitosanitario contrabandeando celulares
-
Noticias B22 horas ago
Susbielles anunció que la obra de El Cholo durará 6 meses y criticó a Milei y a Alberto Fernández
-
La región15 horas ago
Fuertes tormentas dejan calles anegadas en Punta Alta
-
Uncategorized15 horas ago
Después de las alertas: cómo estará el fin de semana en Bahía
-
Espectáculos18 horas ago
"No sabemos por qué lo decidiste": la conmovedora despedida de Los Palmeras a Marcos Camino