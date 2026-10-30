Deportes
Unión Bahía no pudo con Quilmes y cerró la primera rueda con una derrota
El conjunto bahiense cayó 65-56 en el Manu Ginóbili.
Unión Bahía perdió este viernes ante Quilmes de Mar del Plata por 65-56, en el cierre de la primera rueda de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.
El equipo bahiense tuvo que correr desde atrás prácticamente durante toda la noche. Quilmes marcó diferencias desde el comienzo y se quedó con el primer cuarto por 22-9.
Unión logró equilibrar el trámite durante el segundo período, aunque no consiguió reducir de manera significativa la distancia. La visita se fue al descanso largo arriba por 38-25.
Tras el entretiempo, el conjunto dirigido por Julián Turcato mostró una mejor versión defensiva y ganó el tercer parcial 14-11. De esa manera, llegó a los últimos diez minutos con una desventaja de diez puntos: 49-39.
En el cuarto final, Unión volvió a acercarse y llegó a ponerse a cinco unidades, pero Quilmes respondió en los momentos decisivos y terminó asegurando el triunfo por nueve puntos.
María Belén Tombesi encabezó la ofensiva bahiense con 14 puntos, seguida por Isabella Larrasolo, que aportó 12. Agostina Leguizamón terminó con 9, Delfina Alves da Florencia con 8 e Isabella Roldán con 7.
En Quilmes, Ariana Lorenzo fue la máxima anotadora con 16 puntos, mientras que Krystal Cordara sumó 12 y Juana Barrionuevo terminó con 11.
Con este resultado, Unión Bahía quedó con un registro de una victoria y cuatro derrotas en el certamen, mientras que Quilmes alcanzó su cuarto triunfo en seis presentaciones.
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