El papa León XIV vivió un momento inesperado durante su último día de actividades en Perú, cuando un rosario lanzado desde la multitud impactó directamente contra su rostro mientras recorría las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, a bordo del papamóvil.

El episodio ocurrió minutos antes de la misa que marcó el cierre de su gira sudamericana. Las cámaras de televisión registraron el momento en que el pontífice se llevó una mano a la cara, visiblemente sorprendido por el golpe.

El objeto habría sido un rosario arrojado por uno de los fieles que aguardaban su paso. Durante estos recorridos es habitual que los asistentes lancen recuerdos, camisetas y otros elementos hacia el vehículo papal.

En otras oportunidades, León XIV logró atrapar algunos de esos objetos, pero esta vez el lanzamiento lo tomó desprevenido.

Pese al incidente, el Papa continuó su recorrido sin detenerse y mantuvo las actividades programadas. Hasta el momento, no se informó oficialmente si sufrió alguna lesión.

Incluso, metros después del episodio, el pontífice tomó en brazos a un bebé que le acercaron desde la multitud, antes de dirigirse al altar para encabezar la ceremonia religiosa.

La misa de despedida reunió a aproximadamente 1,5 millones de personas, según cifras difundidas por el Vaticano, en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Durante su homilía, León XIV expresó su agradecimiento por el recibimiento: "Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!".

Además, dejó un mensaje sobre la continuidad de su labor pastoral: "Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa".

La jornada puso fin a una gira apostólica de 12 días por Sudamérica, que también incluyó visitas a Argentina y Uruguay.

Con información de Infobae