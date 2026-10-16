Deportes
El Nacional se metió en cuartos y Espora sacó ventaja por la permanencia
El Nacional venció a Velocidad por 64 a 59 y consiguió el último boleto a los playoffs.
La Liga Bahiense de Plata tuvo este viernes una jornada decisiva, con la clasificación de El Nacional a los cuartos de final y el primer triunfo de Espora en la serie por la permanencia.
En el Delfo y Pacífico Ciccioli, El Nacional superó a Velocidad por 64 a 59 en el juego único correspondiente al play-in y se quedó con el último lugar disponible entre los ocho mejores del certamen.
De esta manera, El Nacional enfrentará en cuartos de final a San Lorenzo, que terminó primero en la fase regular.
Las restantes llaves, que comenzarán el martes, serán Altense-Ateneo, 9 de Julio-Argentino y Comercial-Sportivo.
Por otra parte, en el Lili Pisani comenzó la serie por la permanencia entre La Falda y Espora, que se disputa al mejor de cinco encuentros.
El conjunto puntaltense se impuso como visitante por 64 a 54 y pasó a liderar la llave por 1-0. La Falda, en tanto, deberá revertir la serie para conservar su lugar en la Liga de Plata.
Unión Bahía consiguió su primera victoria en la Liga Nacional Femenina
El Nacional se metió en cuartos y Espora sacó ventaja por la permanencia
Hacer un asado en Bahía Blanca se encareció 32,5% en el último año
La Provincia acordó un aumento con estatales y espera respuesta de los docentes
La emotiva despedida del meteorólogo bahiense José Bianco a Fernando Confessore
Más Leídas
-
Noticias B15 horas ago
Atropellaron a inspector de tránsito: el conductor asegura que no lo vio
-
Noticias B17 horas ago
Denuncian el robo de equipaje a egresados en el cruce de vías de El Guanaco
-
Espectáculos16 horas ago
Murió el meteorólogo Fernando Confessore: tenía 58 años
-
Noticias B16 horas ago
Detienen a un joven con una notebook robada que ofrecía para la venta
-
Noticias A7 horas ago
Habilitan el puente sobre calle Líbano en el Canal Maldonado
-
Noticias B11 horas ago
Como en el lejano oeste: a caballo, baleó a un joven por un conflicto vecinal
-
Destacada C11 horas ago
Allanaron la casa del "cowboy" de Villa Nocito: identificaron al caballo
-
El Tiempo17 horas ago
Comienza a retirarse la inestabilidad en Bahía aunque baja la temperatura