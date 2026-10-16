El Nacional se metió en cuartos y Espora sacó ventaja por la permanencia

La Liga Bahiense de Plata tuvo este viernes una jornada decisiva, con la clasificación de El Nacional a los cuartos de final y el primer triunfo de Espora en la serie por la permanencia.

En el Delfo y Pacífico Ciccioli, El Nacional superó a Velocidad por 64 a 59 en el juego único correspondiente al play-in y se quedó con el último lugar disponible entre los ocho mejores del certamen.

De esta manera, El Nacional enfrentará en cuartos de final a San Lorenzo, que terminó primero en la fase regular.

Las restantes llaves, que comenzarán el martes, serán Altense-Ateneo, 9 de Julio-Argentino y Comercial-Sportivo.

Por otra parte, en el Lili Pisani comenzó la serie por la permanencia entre La Falda y Espora, que se disputa al mejor de cinco encuentros.

El conjunto puntaltense se impuso como visitante por 64 a 54 y pasó a liderar la llave por 1-0. La Falda, en tanto, deberá revertir la serie para conservar su lugar en la Liga de Plata.