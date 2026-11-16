Para Caputo, los "mejores 18 meses" no llegaron por shock externo y temor a que vuelva el kirchnerismo

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó este lunes por qué todavía no se concretó su pronóstico de que la Argentina atravesaría "los mejores 18 meses de las últimas décadas" y atribuyó el menor crecimiento económico a factores internacionales y al temor de los inversores ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder en 2027.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el funcionario reconoció que la economía no evolucionó al ritmo que esperaba cuando realizó aquella proyección, en abril pasado, aunque defendió el rumbo del programa económico del gobierno de Javier Milei.

"Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia", sostuvo Caputo, quien explicó que el aumento del precio del petróleo y de las tasas de interés internacionales afectó las perspectivas de crecimiento.

Según el ministro, esas condiciones provocaron una desaceleración económica que no se limitó a la Argentina, sino que también alcanzó a otros países de la región, como Chile y Uruguay.

El funcionario había asegurado el 14 de abril, durante su participación en el AmCham Summit 2026, que la economía argentina ingresaba en una etapa de crecimiento y desaceleración inflacionaria que permitiría atravesar uno de los mejores períodos de las últimas décadas.

Sin embargo, transcurridos 7 meses desde aquella declaración, los indicadores de actividad y empleo no mostraron la recuperación que anticipaba el Gobierno.

El temor al regreso del kirchnerismo

Caputo también identificó un factor interno que, según su interpretación, está condicionando las decisiones de inversión y financiamiento de las empresas. "En la Argentina también influye el factor interno, el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo", aseguró.

Para respaldar su argumento, reveló que existen importantes líneas de financiamiento empresarial que ya fueron aprobadas, pero que todavía no se utilizan. "Tenemos en el BICE $100.000 millones en créditos aprobados para empresas: no los toman por temor al regreso del kirchnerismo", afirmó.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, dialogó con @edufeiok en el programa Alguien tiene que decirlo, por @radiomitre. Entrevista completa👇 https://t.co/hG0kCjhVpL — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 16, 2026

El titular del Palacio de Hacienda consideró que esa incertidumbre política también impacta sobre los mercados financieros y contribuye al aumento del riesgo país. En ese sentido, señaló que las tasas implícitas vinculadas con los vencimientos de deuda de 2027 y los posteriores a las elecciones de 2028 se ubican cerca del 30%.

Para Caputo, esos valores reflejan las dudas de los inversores sobre la continuidad de las políticas económicas después de las próximas elecciones presidenciales.

Una economía que crece menos de lo esperado

El reconocimiento del ministro llega en un contexto de dificultades para distintos sectores de la actividad económica.

Si bien el Gobierno destaca la desaceleración de la inflación y la estabilidad de algunas variables financieras, el consumo, la industria y el empleo privado muestran un desempeño más débil.

De acuerdo con un análisis publicado por Clarín sobre los primeros meses posteriores al anuncio de Caputo, la economía registró señales de estancamiento, mientras que el empleo formal y los salarios continuaron enfrentando dificultades para recuperarse.

En ese escenario, el funcionario reconoció que la Argentina creció menos de lo previsto, aunque insistió en que el fenómeno está relacionado tanto con las condiciones internacionales como con las expectativas políticas internas.

Caputo defendió el programa económico de Milei

Pese a admitir que sus proyecciones iniciales no se cumplieron hasta el momento, Caputo ratificó su respaldo al programa económico implementado por el Gobierno nacional.

El ministro sostuvo que regresar a las políticas anteriores implicaría repetir los problemas que, según su visión, llevaron a la Argentina a una situación de crisis económica.

"Volver al modelo anterior es querer un país con más pobres", afirmó. También aseguró que las experiencias económicas de las últimas décadas dejaron en evidencia la necesidad de mantener el rumbo actual.

De esta manera, Caputo volvió a vincular las posibilidades de recuperación económica con la continuidad del programa oficial después de las elecciones de 2027, mientras reconoció que el crecimiento registrado hasta ahora está por debajo de las expectativas que había planteado en abril.