La Provincia acordó un aumento con estatales y espera respuesta de los docentes

El gobierno de Axel Kicillof alcanzó este viernes un acuerdo salarial con los trabajadores estatales bonaerenses comprendidos en la Ley 10.430, mientras aguarda una definición de los gremios docentes, que recibieron una propuesta idéntica y la pusieron a consideración de sus bases.

La oferta contempla un incremento total del 6%, dividido en dos cuotas: 3% correspondiente a octubre, que será percibido en noviembre, y otro 3% en noviembre, a cobrar en diciembre. Además, las partes asumieron el compromiso de reabrir las negociaciones durante el último mes del año.

UPCN, ATE y FEGGEPBA aceptaron el planteo oficial luego de varias semanas de discusión. “Es un acuerdo razonable, dado el contexto”, señaló uno de los dirigentes que firmó el entendimiento.

El esquema guarda similitudes con el aplicado durante 2025, cuando también se otorgaron mejoras en octubre y noviembre, mientras diciembre quedó sin actualización. Posteriormente se acordó un retroactivo para compensar ese período.

La negociación llegó casi un mes después del último encuentro paritario y estuvo atravesada por medidas de fuerza y reclamos vinculados con el deterioro del poder adquisitivo. Ahora resta conocer la respuesta del Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.

En tanto, médicos y judiciales serían convocados durante la próxima semana. Los efectivos policiales quedan fuera de las discusiones gremiales y reciben sus actualizaciones mediante decreto.

El último entendimiento salarial había sido cerrado en julio, con una mejora acumulada del 7%: 5% correspondiente a ese mes y 2% para agosto, calculados sobre los haberes de junio.

Desde la Provincia atribuyeron las limitaciones financieras a la caída de la recaudación, la menor actividad económica y la reducción de transferencias nacionales. En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que realiza “un importante esfuerzo para sostener las fuentes de trabajo y preservar el empleo público”.

Además, reafirmó “su compromiso con la calidad del empleo público provincial y su voluntad de diálogo” para continuar las conversaciones con los sectores que todavía no cerraron sus respectivas paritarias.