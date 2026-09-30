Kicillof criticó a la Corte por el fallo sobre la Ley de Tierras: "Se propone legalizar el saqueo"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales y, en consecuencia, eliminó las restricciones específicas para la compra de campos por parte de extranjeros.

“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, expresó el mandatario provincial al referirse a la resolución conocida en las últimas horas.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. Esa normativa establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% para la superficie rural que podía quedar en manos extranjeras y restricciones sobre la cantidad de hectáreas que podía adquirir un mismo titular.

Sin embargo, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había impulsado el amparo, no tenía legitimación suficiente para promover la demanda y que no existía un “caso o controversia” concreto que habilitara la intervención judicial.

A partir de esa decisión quedó sin efecto el fallo que había frenado la aplicación del artículo del DNU y volvieron a quedar eliminados, en la práctica, los límites que establecía la anterior legislación sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Kicillof también dirigió sus críticas hacia Milei y vinculó la medida con la discusión sobre la soberanía nacional. Para el gobernador, el fallo representa una decisión de especial gravedad por tratarse de tierras y recursos estratégicos, posición que expresó públicamente tras conocerse la resolución de la Corte.

La cuestión ya había generado una fuerte discusión política en el Congreso. El oficialismo intentó incorporar modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras dentro de un proyecto sobre propiedad privada, pero finalmente ese capítulo fue retirado ante la falta de respaldo legislativo.

El fallo abrió ahora un nuevo capítulo del debate. Mientras el Gobierno nacional sostiene la eliminación de restricciones como parte de su política de desregulación, dirigentes opositores cuestionaron la resolución y anticiparon que buscarán volver a discutir el tema en el ámbito legislativo.