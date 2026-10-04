Destacada A
Kicillof irá con el Papa al Cottolengo Don Orione, en plena disputa por discapacidad
El gobernador bonaerense estará presente en una de las escalas más sensibles de la agenda del pontífice durante su paso por la Argentina.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof acompañará al papa León XIV durante la visita que el pontífice realizará al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, una de las primeras actividades previstas para su llegada a la Argentina en noviembre.
La participación del mandatario provincial fue confirmada luego de una reunión que mantuvo con el nuncio apostólico en el país, Michael Wallace Banach. Durante el encuentro comenzaron a delinearse distintos aspectos de la visita papal, que también tendrá entre sus puntos centrales una misa en la Basílica de Luján.
La recorrida por el Cottolengo tendrá, además, una inevitable lectura política. La institución trabaja en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad y la visita tendrá lugar mientras continúa la discusión por la emergencia del sector y por los recursos presupuestarios que serán destinados al área durante el próximo año.
Según informó el Gobierno bonaerense, en la reunión con el representante del Vaticano también se analizaron el operativo de seguridad, la asistencia sanitaria y la logística necesaria para las actividades previstas en Almirante Brown y Luján. Participaron además el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.
Kicillof aprovechó el encuentro para entregar la declaración que reconoce al papa León XIV como visitante ilustre de la provincia de Buenos Aires. Aunque el comunicado difundido inicialmente no detalló si el gobernador estaría presente durante la recorrida por el Cottolengo, fuentes provinciales confirmaron posteriormente que acompañará al pontífice.
La presencia de León XIV llegará en un momento de fuerte discusión social y económica. Desde la Iglesia ya anticiparon que ese contexto formará parte del escenario con el que se encontrará el Papa en el país. En la antesala de la peregrinación juvenil a Luján, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva advirtió sobre una Argentina atravesada por la crisis y por elevados niveles de pobreza.
Con información de DIB
Kicillof irá con el Papa al Cottolengo Don Orione, en plena disputa por discapacidad
Federal A: Olimpo defiende en Chivilcoy la ventaja ante Gimnasia
Domingo fuerte para la Liga del Sur: Huracán defiende la punta ante Villa Mitre
Lautaro Martínez se metió en el podio de los máximos goleadores de la Selección
"Ancho" con aura para convertirse en el emblema de la movida nocturna
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
ABSA informó el avance de la obra y ratificó que los trabajos terminarían mañana al mediodía
-
Noticias B17 horas ago
Dos motociclistas hospitalizados tras choques en el centro
-
Noticias B22 horas ago
Cinco días con bancos cerrados: cómo van a impactar los feriados por la visita del Papa
-
Noticias A15 horas ago
Dos detenidos por circular en vehículos denunciados como robados
-
Noticias A15 horas ago
ABSA informó que los trabajos avanzan según lo previsto: los detalles del corte y ubicación de cisternas
-
Noticias B21 horas ago
Trasladan a Bahía a un ciclista gravemente herido en un choque en Tres Arroyos
-
El Tiempo23 horas ago
Mejoran las condiciones este sábado: ya sin lluvias y con ascenso de temperatura
-
Espectáculos19 horas ago
Lourdes Sánchez y "el Chato" Prada se separaron después de 16 años de relación