Kicillof irá con el Papa al Cottolengo Don Orione, en plena disputa por discapacidad

El gobernador bonaerense Axel Kicillof acompañará al papa León XIV durante la visita que el pontífice realizará al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, una de las primeras actividades previstas para su llegada a la Argentina en noviembre.

La participación del mandatario provincial fue confirmada luego de una reunión que mantuvo con el nuncio apostólico en el país, Michael Wallace Banach. Durante el encuentro comenzaron a delinearse distintos aspectos de la visita papal, que también tendrá entre sus puntos centrales una misa en la Basílica de Luján.

La recorrida por el Cottolengo tendrá, además, una inevitable lectura política. La institución trabaja en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad y la visita tendrá lugar mientras continúa la discusión por la emergencia del sector y por los recursos presupuestarios que serán destinados al área durante el próximo año.

Según informó el Gobierno bonaerense, en la reunión con el representante del Vaticano también se analizaron el operativo de seguridad, la asistencia sanitaria y la logística necesaria para las actividades previstas en Almirante Brown y Luján. Participaron además el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.

Kicillof aprovechó el encuentro para entregar la declaración que reconoce al papa León XIV como visitante ilustre de la provincia de Buenos Aires. Aunque el comunicado difundido inicialmente no detalló si el gobernador estaría presente durante la recorrida por el Cottolengo, fuentes provinciales confirmaron posteriormente que acompañará al pontífice.

La presencia de León XIV llegará en un momento de fuerte discusión social y económica. Desde la Iglesia ya anticiparon que ese contexto formará parte del escenario con el que se encontrará el Papa en el país. En la antesala de la peregrinación juvenil a Luján, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva advirtió sobre una Argentina atravesada por la crisis y por elevados niveles de pobreza.

Con información de DIB