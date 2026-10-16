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Hacer un asado en Bahía Blanca se encareció 32,5% en el último año
Se ubicó por encima del promedio de la inflación de la ciudad.
El valor de hacer un asado para seis personas en Bahía Blanca registró un incremento del 32,5% entre agosto del año pasado y el mismo mes de este año, de acuerdo con el índice que elabora el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).
La variación interanual se ubicó por encima de la inflación general de la ciudad, que en el mismo período fue del 30,7%.
Puntualmente, en septiembre el índice Asado marcó un alza del 1,6%, una aceleración respecto de la suba de 1,2% que había registrado el mes previo.
El alza estuvo explicada principalmente por el chorizo y el fiambre, que subieron 8,5%, seguidos de las bebidas alcohólicas, que se encarecieron 2,2%.
En sentido contrario, la carne marcó una baja de 0,6% y las verduras, de 4,8%.
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