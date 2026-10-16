Noticias A
La emotiva despedida del meteorólogo bahiense José Bianco a Fernando Confessore
Dedicó unas sentidas palabras a su colega y acompañó a la familia en medio de las numerosas muestras de afecto.
La muerte de Fernando Confessore provocó una fuerte conmoción entre quienes compartieron con él años de trabajo en los medios de comunicación y dentro del ámbito de la meteorología. Una de las expresiones más sentidas llegó de parte del bahiense José Bianco, quien utilizó sus redes sociales para recordar a su colega.
Bianco puso especialmente el foco en las numerosas muestras de cariño que comenzaron a multiplicarse tras conocerse la noticia y destacó el reconocimiento que Confessore recibió de compañeros y amigos.
“Ojalá que te enteres todo lo lindo que están escribiendo sobre vos todos tus compañeros y amigos que cosechaste en todos estos años”, expresó el meteorólogo en su publicación.
En pocas palabras, Bianco buscó reflejar la huella que Confessore dejó entre quienes lo conocieron y trabajaron junto a él durante su trayectoria profesional. Los mensajes difundidos luego de su fallecimiento estuvieron atravesados por los recuerdos personales y el afecto de sus colegas.
En otro tramo de su despedida, Bianco resumió aquello que consideró esencial frente a las muestras de reconocimiento que surgieron después de la noticia. “Lo único que importa, después de todo”, señaló.
Finalmente, también dedicó unas palabras a los seres queridos del meteorólogo: “A tu familia, mucha fuerza y un fuerte abrazo”.
El mensaje de Bianco se sumó así a las distintas expresiones de dolor que se conocieron durante la jornada por el fallecimiento de Confessore. Colegas y personas que compartieron diferentes etapas de su carrera recurrieron a las redes sociales para despedirlo y recordar tanto su trayectoria profesional como el vínculo que construyó a lo largo de los años.
Con información de Radio Mitre
La emotiva despedida del meteorólogo bahiense José Bianco a Fernando Confessore
Detienen a una mujer acusada de estafar con el "cuento del tío" a un jubilado en silla de ruedas
Esta empresa telefónica dejará de existir como marca en Argentina: qué pasará con sus clientes
El fin de semana del Día de las Madres traerá algo de sol, pero seguirá el frío
El Gobierno nacional redujo al mínimo el listado de medicamentos del Plan Remediar
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Atropellaron a inspector de tránsito: el conductor asegura que no lo vio
-
Noticias B15 horas ago
Denuncian el robo de equipaje a egresados en el cruce de vías de El Guanaco
-
Espectáculos14 horas ago
Murió el meteorólogo Fernando Confessore: tenía 58 años
-
Noticias B14 horas ago
Detienen a un joven con una notebook robada que ofrecía para la venta
-
Noticias A5 horas ago
Habilitan el puente sobre calle Líbano en el Canal Maldonado
-
El Tiempo15 horas ago
Comienza a retirarse la inestabilidad en Bahía aunque baja la temperatura
-
Noticias A9 horas ago
Como en el lejano oeste: a caballo, baleó a un joven por un conflicto vecinal
-
Destacada B9 horas ago
Allanaron la casa del "cowboy" de Villa Nocito: identificaron al caballo