La emotiva despedida del meteorólogo bahiense José Bianco a Fernando Confessore

La muerte de Fernando Confessore provocó una fuerte conmoción entre quienes compartieron con él años de trabajo en los medios de comunicación y dentro del ámbito de la meteorología. Una de las expresiones más sentidas llegó de parte del bahiense José Bianco, quien utilizó sus redes sociales para recordar a su colega.

Bianco puso especialmente el foco en las numerosas muestras de cariño que comenzaron a multiplicarse tras conocerse la noticia y destacó el reconocimiento que Confessore recibió de compañeros y amigos.

“Ojalá que te enteres todo lo lindo que están escribiendo sobre vos todos tus compañeros y amigos que cosechaste en todos estos años”, expresó el meteorólogo en su publicación.

En pocas palabras, Bianco buscó reflejar la huella que Confessore dejó entre quienes lo conocieron y trabajaron junto a él durante su trayectoria profesional. Los mensajes difundidos luego de su fallecimiento estuvieron atravesados por los recuerdos personales y el afecto de sus colegas.

En otro tramo de su despedida, Bianco resumió aquello que consideró esencial frente a las muestras de reconocimiento que surgieron después de la noticia. “Lo único que importa, después de todo”, señaló.

Finalmente, también dedicó unas palabras a los seres queridos del meteorólogo: “A tu familia, mucha fuerza y un fuerte abrazo”.

El mensaje de Bianco se sumó así a las distintas expresiones de dolor que se conocieron durante la jornada por el fallecimiento de Confessore. Colegas y personas que compartieron diferentes etapas de su carrera recurrieron a las redes sociales para despedirlo y recordar tanto su trayectoria profesional como el vínculo que construyó a lo largo de los años.

Con información de Radio Mitre