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El Gobierno anunció un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el resultado fue un 215,6% superior al del mismo mes de 2025. En los primeros nueve meses del año, el saldo positivo acumulado equivale al 0,3% del PBI.
El Sector Público Nacional registró en septiembre un superávit financiero de $977.173 millones, lo que representa un incremento del 215,6% respecto del mismo mes del año pasado, según informó este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo.
A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que el superávit primario, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes del pago de intereses de la deuda, alcanzó los $1.427.640 millones.
En tanto, el pago de intereses netos de tenencias dentro del propio sector público ascendió a $450.467 millones, lo que permitió cerrar el noveno mes del año con un resultado financiero positivo.
De acuerdo con las cifras difundidas por Caputo, entre enero y septiembre el Gobierno acumuló un superávit primario equivalente aproximadamente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el saldo financiero favorable representó alrededor del 0,3%.
El ministro explicó que el desempeño de septiembre estuvo impulsado por una evolución de los ingresos superior a la de las erogaciones.
En particular, los recursos totales del Estado crecieron un 36,5% interanual, mientras que los gastos primarios aumentaron un 32,2% durante el mismo período.
Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el gasto primario registró una caída real del 0,9% en comparación con septiembre de 2025.
El titular del Palacio de Hacienda también comparó los resultados actuales con los registrados antes del inicio de la gestión de Javier Milei.
En ese sentido, señaló que septiembre de 2023 había cerrado con un déficit financiero que, actualizado a precios de septiembre de este año, equivaldría a casi $2,8 billones.
Los números difundidos por Economía reflejan la continuidad de la política de equilibrio fiscal que el Gobierno nacional mantiene como uno de los principales ejes de su programa económico.
De esta manera, el Ejecutivo cerró los primeros nueve meses de 2026 con resultados positivos tanto antes como después del pago de intereses de la deuda pública.
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