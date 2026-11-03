Los alimentos que más aumentaron de precio en Bahía durante el último año

Los precios de los alimentos en Bahía Blanca experimentaron un alza interanual del 27,9% en octubre, por debajo del nivel de inflación general, que fue del 30,4%, de acuerdo con el relevamiento del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

No obstante, en ese mismo período, una serie de productos mostraron incrementos muy superiores al promedio, con la papa como el más destacado. Su precio avanzó 255% frente a octubre de 2025. Además, durante el último mes tuvo una suba del 10%.

Por detrás se ubicaron la carne vacuna, con un incremento interanual del 38,1%; la leche fresca, con 35%; el pan, con 34,8%; el azúcar, con 33,8%; y el agua mineral, con 28,5%.

También se observaron aumentos importantes en la manzana, que acumuló una variación del 25,7% en doce meses; el pollo, con 25,1%; el té, con 22,5%; el aceite de maíz, con 18,6%; y la manteca, con 17,9%.

Más atrás aparecen la naranja, con un incremento interanual del 17,1%; el arroz, 14,8%; la leche en polvo, 13,6%; los fideos secos, 8%; la harina de maíz, 7,9%; la harina común de trigo, 7,5%; la yerba, 6,3%; y el café, 5,5%. El tomate registró una baja interanual del 0,1%.

En cuanto a la variación mensual, el agua mineral tuvo la mayor suba en octubre, con un 16,2%, seguida por la naranja, con 12,6%; los fideos secos, con 11,1%; y la papa, con 10%. En sentido contrario, el tomate cayó 10,4%, el aceite de maíz retrocedió 4,2%, la manzana 1,8%, la carne vacuna 1,5% y la manteca 0,1%.