El Gobierno nacional redujo al mínimo el listado de medicamentos del Plan Remediar

El Gobierno nacional redujo al mínimo el número de medicamentos vinculados al Plan Remediar, vigente desde el año 2002.

A través de la Resolución 1477/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud derogó el listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención y aprobó uno nuevo que contiene seis principios activos centrados en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

El listado de medicamentos modificado está vinculado con la distribución del Plan Remediar, un programa destinado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales mediante su provisión directa en centros de salud y hospitales, cuyo presupuesto cayó un 72% en la gestión de Javier Milei.

Qué medicamentos deja de cubrir el programa

El nuevo listado incluye 6 principios activos: ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Estos medicamentos se utilizan, entre otros fines, para prevenir eventos cardiovasculares, controlar la presión arterial y tratar niveles elevados de colesterol.

En cambio, ya no aparecen en el listado medicamentos como la amoxicilina (un antibiótico de amplio espectro), la metformina (utilizada para tratar la diabetes tipo 2), la levotiroxina (indicada para el hipotiroidismo), y el salbutamol (empleado para tratar enfermedades respiratorias, como el asma).

También quedaron afuera otros medicamentos, como la loratadina (indicada para tratar síntomas de la alergia), el fluconazol (contra infecciones por hongos) y determinados anticonceptivos.

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Salud sostuvo que la actualización responde a la necesidad de adecuar las prioridades sanitarias a “la evidencia científica y al perfil epidemiológico de la población”. Según el Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, en 2024 se registraron 105.130 defunciones por causas cardiovasculares, equivalentes al 27,9% del total de muertes.

La resolución aclara que el nuevo listado tiene “carácter orientativo” para las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la provisión de medicamentos en los centros de atención primaria.

Tras conocerse la resolución, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) cuestionó la decisión y advirtió sobre la “muerte del programa Remediar”.

El legislador señaló que la reducción del listado deja fuera medicamentos esenciales para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas que no tienen cobertura de salud.

El presupuesto del Remediar cayó 72% desde 2023

El programa Remediar fue creado en 2002, luego de la crisis económica y social de 2001, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a personas que se atienden en el sistema público de salud, a través de la distribución de botiquines en centros de atención primaria.

El alcance de esa política se redujo en los últimos años. El presupuesto destinado al programa cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026.

La cantidad de tratamientos dispensados también disminuyó. De acuerdo con un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), los tratamientos entregados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una caída del 62% en ese período.

El informe también destacó que la cantidad de botiquines entregados a los centros de salud “cayó de 3 a 5 unidades por cada 100 habitantes a 1 unidad por cada 100 habitantes”. Y advirtió que de los 8.100 centros que recibían botiquines, solo 800 continuarían recibiéndolos hasta septiembre.

Fuente: Chequeado