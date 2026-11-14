Los salarios registrados aumentaron 1,9% en septiembre e igualaron a la inflación

Los salarios de los trabajadores registrados aumentaron un 1,9% en septiembre y alcanzaron la misma variación que la inflación del mes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La evolución fue similar en los sectores público y privado, aunque los empleados estatales quedaron 0,1 puntos porcentuales por debajo del índice de precios.

Los trabajadores del sector privado formal recibieron una suba del 1,9%, mientras que las remuneraciones del sector público avanzaron un 1,8%. Dentro de este último grupo, los empleados de la administración nacional registraron un incremento promedio del 3,5%, frente al 1,3% correspondiente a quienes dependen de los gobiernos provinciales. En este último caso, la diferencia respecto de la inflación llegó a 0,6 puntos porcentuales.

La evolución de los salarios en los primeros nueve meses del año

La comparación entre enero y septiembre mostró una brecha más amplia entre los ingresos privados y públicos. En ese período, los salarios de los trabajadores del sector privado registrado acumularon una suba nominal del 22,7%, por debajo de la inflación, que alcanzó el 23,6%. De esta manera, quedaron 0,9 puntos porcentuales por detrás del IPC.

Los empleados del sector público, en cambio, tuvieron un aumento acumulado del 26% en sus remuneraciones y superaron en 2,4 puntos porcentuales la variación de los precios durante los primeros nueve meses del año.

Qué pasó con los salarios de los trabajadores no registrados

El relevamiento del Indec también incluye los ingresos de los trabajadores no registrados, aunque esa medición se publica con cinco meses de demora. Por ese motivo, sus resultados no reflejan la evolución salarial más reciente.

Según el informe, los salarios informales registraron una caída del 0,8% en el último mes relevado, que lleva un rezago de cinco meses, y muestra entonces el dato correspondiente a abril. Ese registro acumuló un aumento nominal del 37,3% en lo que va del año.

Fuente: A24