Según Creebba, la inflación en Bahía fue del 1,9% en octubre

La inflación en Bahía Blanca fue del 1,9% durante octubre, lo que representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 1,7%. Los aumentos en las tarifas de los servicios públicos fueron los principales impulsores de los precios durante el mes.

Según el informe difundido este martes por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba), la inflación acumulada en los primeros diez meses de 2026 llegó al 24,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 30,4%.

El capítulo que registró el mayor incremento fue Vivienda, con una suba del 4,5%, principalmente por los ajustes en las tarifas de gas y agua. En particular, el rubro que comprende servicios sanitarios, gas y otros combustibles aumentó un 12,9%, mientras que materiales y mano de obra se encarecieron un 4,1%.

De esta manera, los gastos vinculados con la vivienda acumulan un aumento del 46,2% en lo que va del año y del 55,6% en los últimos doce meses, muy por encima del nivel general de inflación.

En segundo lugar se ubicó Bienes y servicios varios, con un incremento del 3,2%, impulsado por los artículos de tocador descartables (5,9%), servicios de peluquería y cuidado personal (5,1%) y artículos de tocador (2,6%).

Por su parte, Equipamiento y funcionamiento del hogar aumentó un 2,6%, con subas destacadas en detergentes y desinfectantes (8,1%) y elementos para iluminación (4,3%).

El rubro Salud registró una variación del 2,3%, con incrementos del 4,5% en las consultas médicas y odontológicas, del 3,8% en elementos para primeros auxilios y del 2,1% en medicamentos.

En tanto, Alimentos y bebidas, uno de los capítulos de mayor incidencia en el presupuesto familiar, aumentó un 1,2%, por debajo del promedio general. Transporte y comunicaciones subió un 1,5%, Esparcimiento un 1,9%, mientras que Educación e Indumentaria registraron incrementos del 1% cada uno.

Dentro de los alimentos relevados por el Creebba, los mayores aumentos correspondieron al agua mineral (16,2%), la naranja (12,6%), los fideos secos (11,1%) y la papa (10%).

En contrapartida, se observaron bajas en el tomate (-10,4%), el aceite de maíz (-4,2%), la manzana (-1,8%) y la carne vacuna (-1,5%).

Un dato significativo es que la papa acumula una suba del 229% en lo que va del año y del 255% en la comparación interanual, mientras que el tomate, pese a su baja mensual, registra un incremento del 124,5% desde diciembre.

El informe también reveló que los precios estacionales aumentaron un 4,6%, impulsados especialmente por verduras frescas, hoteles, excursiones y frutas. Los precios regulados, por su parte, avanzaron un 3,4%, mientras que la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, fue del 1,3%.

Finalmente, los servicios registraron un incremento del 2,8%, más del doble que los bienes, cuyos precios subieron un 1,3%.

Con el resultado de octubre, la inflación bahiense completó tres meses consecutivos por debajo del 2%, aunque mostró una leve aceleración respecto del registro de septiembre.