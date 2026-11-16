Atento Olimpo: Douglas Haig ya está en semifinales y podría ser su próximo rival

Olimpo ya conoce al equipo que podría enfrentar en las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. Se trata de Douglas Haig de Pergamino, que eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y quedó a la espera de lo que suceda este martes entre el conjunto bahiense y Kimberley de Mar del Plata.

El equipo pergaminense consiguió su clasificación después de empatar 2 a 2 como visitante ante Gimnasia. Como había ganado 1 a 0 en el partido de ida, se impuso por un resultado global de 3 a 2 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores de esta instancia.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el estadio Roberto Carminatti, donde Olimpo recibirá a Kimberley este martes 17, desde las 20, después de haber igualado 1 a 1 en Mar del Plata.

El aurinegro cuenta con ventaja deportiva, por lo que le alcanzará con ganar o empatar para avanzar a semifinales. Una derrota, en cambio, lo dejará eliminado de la competencia.

En la otra parte del cuadro, Cipolletti se enfrentará con Sarmiento de La Banda, que logró su clasificación tras empatar sin goles frente a Alvarado en Mar del Plata. El conjunto santiagueño había ganado 1 a 0 en el primer encuentro y consiguió sostener esa diferencia para avanzar a la próxima instancia.

De esta manera, Douglas Haig, Cipolletti y Sarmiento ya tienen asegurada su participación en las semifinales. El último clasificado se conocerá este martes en Bahía Blanca, cuando Olimpo y Kimberley definan una serie que permanece completamente abierta.