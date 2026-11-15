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El lunes regresa el calor a la ciudad: no se descarta algo de inestabilidad a la noche
Después de un domingo con el cielo mayormente nublado, se espera un ascenso térmico para el comienzo de la semana.
Bahía Blanca tendrá un comienzo de semana con temperaturas elevadas, ya que para este lunes se pronostica una máxima de 27 grados, en una jornada que marcará un ascenso térmico respecto del fin de semana.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará alrededor de los 15°, mientras que durante la tarde se alcanzarán los valores más altos del día. Por la noche no se descarta algo de inestabilidad.
Para el martes se anticipa un leve descenso térmico, con una mínima de 15° y una máxima de 25°, acompañado por cielo mayormente nublado. La misma tendencia continuará durante el miércoles
En Monte Hermoso, el lunes se espera una máxima de 26° y una mínima de 18°. Por su parte, Sierra de la Ventana tendrá un lunes con una temperatura máxima de 27° y una mínima de 15°.
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