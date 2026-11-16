Cómo limpiar las alfombras en casa y eliminar las manchas difíciles con un sencillo truco

Las alfombras son uno de los elementos más utilizados para decorar los ambientes del hogar, pero también se encuentran entre los que más suciedad acumulan. El polvo, los pelos de las mascotas, los restos de comida y las manchas provocadas por líquidos pueden hacer que pierdan rápidamente su aspecto original.

Sin embargo, existe un método sencillo y económico para limpiarlas en casa, utilizando productos que habitualmente se encuentran en cualquier cocina.

Según publicó Canal 26, una mezcla de agua tibia y unas gotas de detergente líquido neutro puede resultar efectiva para eliminar manchas superficiales y recuperar la apariencia de las alfombras, siempre que el material permita este tipo de limpieza.

La principal ventaja es que no requiere productos costosos ni máquinas especiales. No obstante, es fundamental aplicar la preparación correctamente para evitar daños en las fibras.

El truco para limpiar las alfombras sin llevarlas a una lavandería

El procedimiento comienza con una limpieza de la superficie. Antes de aplicar cualquier producto, es importante pasar la aspiradora para retirar el polvo, las migas y otros residuos que puedan estar acumulados.

Con algunos productos básicos y distintos métodos se puede dejar la alfombra impecable. Foto: Foto: Gemini

Una vez completado ese paso, se debe preparar una mezcla de agua tibia con unas gotas de detergente neutro.

La clave está en utilizar poca cantidad de líquido y evitar que la alfombra quede empapada, ya que el exceso de humedad puede generar malos olores o deteriorar su estructura.

Para realizar la limpieza se recomienda seguir estos pasos:

1. Aspirar toda la superficie: eliminar el polvo, los pelos y los restos de suciedad.

2. Preparar la solución: mezclar agua tibia con unas gotas de detergente líquido neutro.

3. Humedecer un paño limpio: introducirlo en la preparación y escurrirlo para retirar el exceso de agua.

4. Aplicar sobre la mancha: presionar suavemente desde los bordes hacia el centro, sin frotar con fuerza.

5. Retirar el detergente: utilizar otro paño apenas humedecido con agua limpia.

6. Secar correctamente: absorber la humedad con una toalla seca y dejar la alfombra en un ambiente ventilado hasta que se seque por completo.

Qué hacer cuando las manchas son difíciles de eliminar

Las manchas que llevan varios días sobre la alfombra pueden resultar más complicadas de quitar, especialmente cuando los residuos penetraron profundamente en las fibras.

En estos casos, uno de los errores más frecuentes es frotar con demasiada fuerza, una práctica que puede extender la suciedad o dañar el tejido.

Si la mancha fue provocada por alimentos, lo primero es retirar cuidadosamente los restos sólidos con una cuchara. Cuando se trata de líquidos, conviene utilizar papel absorbente o un paño seco para quitar la mayor cantidad posible.

Posteriormente, se puede aplicar la preparación de agua tibia y detergente neutro, pero antes es recomendable probarla sobre una pequeña parte de la alfombra que no esté a la vista.

De esta manera, será posible comprobar si el producto afecta el color o deteriora las fibras.

Cuando las manchas son demasiado profundas, antiguas o de origen desconocido, puede ser necesario recurrir a una limpieza profesional.

Los errores que hay que evitar para no arruinar la alfombra

Aunque se trata de un procedimiento sencillo, existen algunas precauciones que deben tenerse en cuenta.

La primera es revisar las instrucciones del fabricante, porque no todas las alfombras pueden limpiarse con agua.

Los modelos confeccionados con lana, seda y determinadas fibras naturales suelen requerir tratamientos específicos.

También es importante evitar el uso de lavandina y productos abrasivos, que pueden provocar decoloraciones o daños permanentes.

Otra recomendación fundamental es no mezclar distintos productos de limpieza, debido a que algunas combinaciones pueden generar reacciones químicas peligrosas.

Finalmente, resulta indispensable esperar hasta que la alfombra esté completamente seca antes de volver a colocar muebles o caminar sobre ella.

Con estos cuidados, una limpieza periódica puede ayudar a conservar las alfombras en mejores condiciones, prolongar su vida útil y evitar gastos innecesarios en el mantenimiento del hogar.