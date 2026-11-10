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Cuánto necesitó una familia bahiense en octubre para no ser considerada pobre
La Canasta Básica Total en la ciudad subió por encima de la inflación el mes pasado.
Un familia tipo bahiense requirió en octubre un ingreso mínimo de $1.902.698 para no ser considerada pobre, un aumento del 2,7% con respecto al mes anterior, de acuerdo con los datos del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).
Se trata del valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, servicios, indumentaria y otros gastos, y que es la referencia para determinar la línea de pobreza. En el décimo mes del año el aumento estuvo 0,8 puntos por encima de la inflación general de la ciudad y registró su dato más alto desde abril.
Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), compuesta solo por alimentos y que indica el ingreso de la línea de indigencia se ubicó en $779.794, un alza intermensual de 1,9%, en línea con la inflación general.
El informe del Creebba señala que los aumentos más significativos se registraron en verduras y frutas como el zapallo (40,1%), la batata (19,3%), la zanahoria (17,2%), la cebolla (15,9%), la mandarina (15,3%) y la papa (10%). Por el lado de los componentes no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (12,9%), detergentes y desinfectantes (8,1%), artículos de tocador descartables
(5,9%), servicios de peluquería y para el cuidado personal (5,1%), entre otros.
Con los movimientos de octubre la canasta básica total registra un alza de 33,9% en el último año (por encima del nivel general de la ciudad), mientras la canasta alimentaria marca una variación interanual de 29% (ligeramente por debajo del promedio).
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