Godoy Cruz venció a Tristán Suárez, se consagró campeón y vuelve a Primera

Godoy Cruz volvió a Primera División. El conjunto mendocino derrotó este domingo por 3 a 1 a Tristán Suárez, se consagró campeón de la Primera Nacional y consiguió el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2027.

La final se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, donde el Tomba se impuso con goles de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino. Marcos Enrique descontó para el conjunto de Ezeiza.

De esta manera, el equipo dirigido por Pablo De Muner logró regresar a la máxima categoría del fútbol argentino exactamente un año después de haber perdido su lugar en Primera División.

El encuentro comenzó favorable para Godoy Cruz, que consiguió abrir el marcador a los 11 minutos del primer tiempo. Tras una infracción sobre Axel Rodríguez dentro del área, el árbitro Maximiliano Ramírez sancionó penal y Esteban Burgos se encargó de transformarlo en gol.

Con la ventaja a su favor, el conjunto mendocino continuó buscando ampliar la diferencia y lo consiguió a los 31 minutos. Axel Rodríguez apareció dentro del área y, con un cabezazo, estableció el 2 a 0.

Sin embargo, Tristán Suárez reaccionó antes del descanso. A los 39 minutos, Marcos Enrique convirtió un golazo que le permitió descontar y mantener abiertas las posibilidades de su equipo.

En el complemento, el conjunto de Ezeiza intentó llegar a la igualdad, pero Godoy Cruz aprovechó una de sus oportunidades para liquidar la historia. A los 22 minutos del segundo tiempo, Martín Pino apareció para marcar el 3 a 1 definitivo y desatar el festejo de los hinchas mendocinos.

El panorama se complicó todavía más para Tristán Suárez a los 41 minutos, cuando Agustín Baldi recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. El resultado no volvió a modificarse y Godoy Cruz terminó celebrando el campeonato y el esperado regreso a la Liga Profesional.

El ascenso representa una rápida recuperación para el conjunto mendocino, que había perdido la categoría en noviembre de 2025 y logró cumplir su principal objetivo en su primera temporada en la Primera Nacional.

Por su parte, Tristán Suárez todavía tendrá una segunda oportunidad de conseguir el ascenso, ya que se incorporará al Reducido que determinará el otro equipo que jugará en Primera División durante 2027.

El conjunto dirigido por José María Martínez deberá disputar los cuartos de final de esa competencia, con la ilusión de alcanzar el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.