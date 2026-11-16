Básquet bahiense: cuatro equipos pueden sellar esta noche su pase a semifinales

La Liga Bahiense de Oro tendrá este lunes una jornada decisiva, con la disputa de los segundos partidos de los cuartos de final del segundo tramo, que podrían definir a los cuatro semifinalistas de la competencia.

Estrella, Alem, Bahiense del Norte y Pacífico llegan con ventaja de 1 a 0 en sus respectivas series, que se disputan al mejor de tres encuentros. Una nueva victoria les permitirá asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

Los cuatro compromisos comenzarán a las 21. Estrella, el mejor equipo de la fase regular, visitará a Liniers, mientras que Bahiense del Norte buscará cerrar su llave frente a Villa Mitre, en cancha del tricolor.

Por su parte, Alem recibirá a Napostá, segundo de la etapa clasificatoria, y Pacífico será local ante Pueyrredón, en otro de los cruces que podrían resolverse esta misma noche.

Los equipos que consigan igualar sus respectivas series forzarán un tercer y decisivo encuentro, que determinará quiénes avanzan a las semifinales del certamen.

En paralelo, continuará la lucha por la permanencia en la máxima categoría. Independiente recibirá a Barrio Hospital en el estadio Raúl y Néstor Barral, después de que este último se impusiera por 85 a 81 en el primer enfrentamiento.

La serie se disputa al mejor de cinco partidos y tiene mucho en juego: el perdedor descenderá a la Liga Bahiense de Plata, mientras que el ganador deberá disputar la promoción para intentar conservar su lugar en la elite del básquet local.