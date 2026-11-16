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Básquet bahiense: cuatro equipos pueden sellar esta noche su pase a semifinales

Estrella, Alem, Bahiense del Norte y Pacífico buscarán cerrar sus respectivas series de cuartos de final de la Liga Bahiense de Oro.

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Foto: prensa Pacífico

La Liga Bahiense de Oro tendrá este lunes una jornada decisiva, con la disputa de los segundos partidos de los cuartos de final del segundo tramo, que podrían definir a los cuatro semifinalistas de la competencia.

Estrella, Alem, Bahiense del Norte y Pacífico llegan con ventaja de 1 a 0 en sus respectivas series, que se disputan al mejor de tres encuentros. Una nueva victoria les permitirá asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

Los cuatro compromisos comenzarán a las 21. Estrella, el mejor equipo de la fase regular, visitará a Liniers, mientras que Bahiense del Norte buscará cerrar su llave frente a Villa Mitre, en cancha del tricolor.

Por su parte, Alem recibirá a Napostá, segundo de la etapa clasificatoria, y Pacífico será local ante Pueyrredón, en otro de los cruces que podrían resolverse esta misma noche.

Los equipos que consigan igualar sus respectivas series forzarán un tercer y decisivo encuentro, que determinará quiénes avanzan a las semifinales del certamen.

En paralelo, continuará la lucha por la permanencia en la máxima categoría. Independiente recibirá a Barrio Hospital en el estadio Raúl y Néstor Barral, después de que este último se impusiera por 85 a 81 en el primer enfrentamiento.

La serie se disputa al mejor de cinco partidos y tiene mucho en juego: el perdedor descenderá a la Liga Bahiense de Plata, mientras que el ganador deberá disputar la promoción para intentar conservar su lugar en la elite del básquet local.

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