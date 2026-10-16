Habilitan el puente sobre calle Líbano en el Canal Maldonado

El Municipio anunció la habilitación al tránsito del nuevo puente metálico transitorio de calle Líbano, sobre el Canal Maldonado, que permitirá restablecer la conectividad vehicular y peatonal en el sector cercano a la avenida Don Bosco, mientras continúan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura hidráulica.

La estructura demandó una inversión de $616.925.000, que incluyó su adquisición, instalación, construcción de las bases de apoyo y adecuaciones técnicas del terreno.

"Es una gran noticia para el barrio Noroeste, porque volvemos a conectar a los vecinos del sector con su calle Don Bosco, mientras avanzamos con el resto de las obras. Todos los días, un paso más adelante", expresó el intendente Federico Susbielles, quien también agradeció el acompañamiento del Gobierno bonaerense.

El puente tiene 24 metros de largo y 8,75 metros de ancho, con dos carriles para la circulación vehicular en ambos sentidos, veredas peatonales independientes y barandas de protección.

Fue construido con acero corten, un material resistente a la intemperie y la corrosión. Aunque cuenta con capacidad estructural para soportar hasta 40 toneladas, estará habilitado únicamente para motos, autos, camionetas y transporte de pasajeros, por lo que no podrán utilizarlo camiones de gran porte.

La estructura permanecerá operativa hasta que finalice la construcción del puente definitivo de hormigón. Posteriormente será desmontada y podrá reutilizarse en otro sector de la ciudad.

Cambios en la circulación vehicular

Con la habilitación del cruce, el Municipio dispuso modificaciones para ordenar el tránsito y facilitar los accesos a Villa Nocito y Vista Alegre.

Líbano, entre 17 de Mayo y Francia: sentido único descendente.

sentido único descendente. Francia: mantiene su sentido único desde Líbano hasta la rotonda de Don Bosco.

mantiene su sentido único desde Líbano hasta la rotonda de Don Bosco. Carlos Gardel: sentido único ascendente desde la rotonda de Don Bosco hasta 17 de Mayo.

Cómo serán los nuevos recorridos de colectivos

A partir del próximo lunes, las líneas 506, 514 y 519 modificarán sus trayectos para comenzar a circular por el puente.

Línea 506

Desde Villa Muñiz hacia Pacífico y 17 de Mayo: Martín Rodríguez, Líbano, Francia, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Pampa Central, Maldonado, Pacífico, 17 de Mayo, Líbano, Paraná y recorrido habitual.

Línea 514

Desde el Centro hacia Maldonado: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, rotonda de Don Bosco, Carlos Gardel, 17 de Mayo y recorrido habitual.

Desde Maldonado hacia el Centro: 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Rondeau y recorrido habitual.

Línea 519

Desde General Cerri hacia Bahía Blanca: 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil, Pampa Central y recorrido habitual.

Desde Bahía Blanca hacia General Cerri: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, rotonda de Don Bosco, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Martín Gil y recorrido habitual.

La habilitación de este paso transitorio forma parte de las intervenciones previstas para mantener la circulación durante la reconstrucción del Canal Maldonado, una obra fundamental para mejorar la capacidad de drenaje de la ciudad.