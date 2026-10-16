Un estudio reveló que más del 30% de las familias manifiesta tener fricciones con el manejo de dinero

Contenido patrocinado. La administración del dinero se convirtió en uno de los motivos de conflicto dentro de los hogares argentinos. Más del 30% de las personas que viven en pareja o con familiares reconoce haber atravesado situaciones de tensión relacionadas con los gastos compartidos, según un estudio realizado por la consultora Focus Market para Naranja X.

El relevamiento, que incluyó 3.850 casos de todo el país, muestra que las diferencias no responden únicamente a la falta de ingresos, sino también a problemas de organización, olvidos en los pagos y desacuerdos sobre cuánto debe aportar cada integrante del hogar.

Uno de los datos más significativos es que el 34% de los encuestados prefiere no reclamar dinero que le corresponde para evitar discusiones, incluso cuando eso implica hacerse cargo de gastos ajenos.

Además, aunque las restricciones económicas explican casi la mitad de los desacuerdos, el 40% de los conflictos está directamente relacionado con fallas en la administración, como la falta de transparencia en los aportes o la mezcla de cuentas personales con las familiares.

El informe también señala que más del 80% de las familias dedica parte de su tiempo semanal a coordinar pagos, revisar transferencias y corregir errores vinculados con las obligaciones comunes.

En aquellos hogares donde estas tareas demandan más de dos horas mensuales, la carga administrativa representa al menos 24 horas anuales.

"Compartir gastos no es solamente decidir cuánto aporta cada persona. También implica coordinar vencimientos, saber qué se pagó, quién tiene pendiente una tarea y dónde está el dinero hasta que llegue el momento de usarlo", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El especialista advirtió que cuando esa información queda distribuida entre distintas cuentas, mensajes y comprobantes, aumentan las posibilidades de errores y desacuerdos que podrían evitarse mediante una administración más ordenada.

Otro aspecto analizado fue el destino del dinero reservado para afrontar alquileres, servicios, expensas y compras habituales.

Según el estudio, siete de cada diez argentinos no obtienen rendimientos de esos fondos mientras esperan utilizarlos, pese a tratarse de obligaciones cuyos montos y vencimientos suelen conocerse con anticipación.

En particular, el 38% mantiene ese dinero en cuentas personales sin remuneración, el 22% lo transfiere anticipadamente a quien administra los gastos del hogar y el 10% lo conserva en efectivo.

De esta manera, apenas tres de cada diez encuestados utilizan cuentas que generan rendimientos para administrar fondos compartidos.

"A medida que se digitalizaron los pagos, mover dinero dejó de ser el principal obstáculo. El siguiente paso es administrarlo mejor mientras espera ser usado", sostuvo Di Pace.

En ese contexto, Naranja X presentó una herramienta denominada Cuenta compartida, diseñada para organizar los gastos comunes entre varias personas, desde las compras del supermercado hasta el alquiler y los servicios.

La aplicación permite crear hasta tres cuentas compartidas, independientes de las personales, para administrar fondos destinados a distintas necesidades.

Más allá de esta propuesta comercial, los resultados del relevamiento muestran que la organización del dinero constituye un factor importante para la convivencia familiar, en un escenario donde las dificultades económicas se combinan con problemas cotidianos para distribuir y controlar los gastos.