El papa León XIV muestra una "mejora constante" tras su operación de pulmón

El papa León XIV presenta una evolución favorable después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. Así lo informó este viernes el Vaticano, luego de que nuevos estudios médicos confirmaran una recuperación sostenida durante su cuarto día de internación.

El pontífice, de 71 años, permanece en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde continúa bajo supervisión de los profesionales que lo operaron el pasado martes 13 de octubre.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general", señalaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables de su atención.

Según precisó la Santa Sede, León XIV continúa realizando sesiones de fisioterapia respiratoria y logró recuperar la capacidad de desarrollar sus actividades habituales sin asistencia, un avance importante respecto de los primeros días posteriores a la cirugía.

La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, luego de que los especialistas detectaran un adenocarcinoma, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar.

El procedimiento se completó sin complicaciones inmediatas y, desde entonces, el equipo médico mantiene un seguimiento permanente para evaluar su evolución.

Otro dato alentador fue que el Papa volvió a celebrar misa junto al personal sanitario del hospital, después de que durante los primeros días de recuperación se limitara a concelebrar la eucaristía.

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó esta actividad, considerada una nueva señal de recuperación del pontífice, quien también retomó progresivamente algunas de sus tareas cotidianas.

En paralelo, comenzaron los preparativos para una posible aparición pública el próximo domingo 18 de octubre, cuando está previsto que presida el tradicional rezo del Ángelus.

Sin embargo, todavía no se definió si la ceremonia se realizará desde una ventana del hospital o mediante otra modalidad, ya que la decisión dependerá de su evolución clínica.

El propio León XIV había anunciado durante el Ángelus del domingo anterior que debía someterse a una operación para extirpar un nódulo pulmonar, situación que generó preocupación entre los fieles de todo el mundo.

Por otra parte, su estado de salud mantiene abierta la incertidumbre sobre los próximos compromisos internacionales, especialmente la gira prevista para noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.

Aunque los últimos resultados médicos son favorables, todavía resta conocer si necesitará tratamientos adicionales y cuánto tiempo demandará su recuperación completa.

Mientras tanto, el Vaticano continuará difundiendo partes oficiales sobre la evolución del pontífice, cuya internación obligó a modificar temporalmente su agenda de actividades.