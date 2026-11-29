Una verdadera odisea vivieron este fin de semana los pasajeros de Aerolíneas Argentinas que tenían previsto viajar desde Aeroparque Jorge Newbery hacia Bahía Blanca.

El vuelo AR 1620, originalmente programado para las 13:20 del sábado, sufrió sucesivas reprogramaciones que generaron un clima de creciente malestar e incertidumbre entre los pasajeros.

Finalmente, la aeronave despegó de Buenos Aires a las 2:31 de la madrugada del domingo y aterrizó en el aeropuerto de Bahía Blanca a las 3:25.

Según relataron los damnificados, las explicaciones brindadas por el personal de la compañía fueron variando con el correr de las horas: desde inconvenientes técnicos vinculados al mantenimiento de la aeronave y cuestiones administrativas relacionadas con la documentación del vuelo hasta la falta de pilotos disponibles para realizar el servicio.

La sucesión de argumentos y la ausencia de certezas sobre el horario definitivo de partida profundizaron el malestar entre los pasajeros.

Con el correr de las horas, la empresa proporcionó vouchers para alimentos y alojamiento en hoteles, en el marco de las obligaciones que establece la normativa aeronáutica.

Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes frente al desgaste físico, la pérdida de tiempo y la incertidumbre que debieron soportar los pasajeros.

Bahía Blanca, rehén de la falta de competencia aérea

El episodio vuelve a poner en discusión la calidad, la confiabilidad y la previsibilidad del servicio que Aerolíneas Argentinas presta en Bahía Blanca.

Las reiteradas quejas por demoras, cancelaciones y reprogramaciones alimentan el creciente malestar de los usuarios bahienses, quienes cuentan con escasas alternativas ante la limitada competencia aerocomercial.

Esta situación no solo perjudica a quienes viajan por turismo, sino también a aquellos que deben trasladarse por razones laborales, compromisos familiares, tratamientos médicos o conexiones con otros vuelos.

La falta de alternativas deja a los pasajeros prácticamente cautivos de una oferta aérea limitada.

Más allá de los inconvenientes operativos que puedan surgir y de la prioridad indiscutible que debe tener la seguridad operacional, resulta indispensable que Aerolíneas Argentinas garantice una comunicación clara, oportuna y transparente con sus usuarios.

Garantizar un servicio regular, confiable y previsible es una responsabilidad esencial para Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta el rol preponderante que ocupa la compañía en la conectividad federal del país.

Bahía Blanca merece una conectividad aérea a la altura de su importancia económica, productiva y regional. Los pasajeros necesitan respuestas, pero, fundamentalmente, soluciones.