Un automovilista que conducía con un elevado nivel de alcohol en sangre protagonizó un accidente de tránsito la mañana de este domingo en Bahía Blanca, donde chocó contra dos vehículos estacionados y terminó volcando. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:35 en la intersección de Sixto Laspiur y Manuel Molina, donde acudió personal del Comando de Patrullas tras un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con el relato policial, Axel Javier Bulnes, de 30 años, circulaba al mando de un Peugeot 308 cuando impactó contra una Peugeot Partner y un Volkswagen, ambos estacionados y sin ocupantes.

Personal de una ambulancia asistió al conductor en el lugar, mientras que agentes de la Guardia Urbana le realizaron los correspondientes controles de alcoholemia.

El primer test arrojó un resultado de 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el segundo marcó 2,40 g/l.

Como consecuencia de la infracción, los agentes procedieron al secuestro del Peugeot 308, que fue trasladado en una grúa al corralón municipal. En el operativo también trabajaron dos móviles de Defensa Civil.