Polémica por una carpa VIP para famosos durante la misa del papa León XIV

La multitudinaria misa que encabezó el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, quedó envuelta en una fuerte polémica por la instalación de una carpa VIP destinada a celebridades, dirigentes políticos y empresarios, que contaron con comodidades especiales durante la celebración.

Mientras miles de personas llegaron desde distintos puntos del país y permanecieron durante horas bajo el sol para participar de la ceremonia, un grupo de invitados especiales pudo acceder a sectores reservados, con asientos, comida, bebidas y lugares privilegiados cerca del altar.

Entre las figuras del espectáculo que estuvieron presentes se encontraban Carolina "Pampita" Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Analía Franchín, Rocío Marengo y Marcela Tinayre, entre otras personalidades. Algunas compartieron fotografías y videos en sus redes sociales que permitieron conocer cómo eran las instalaciones exclusivas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la situación generó malestar en sectores de la Iglesia y entre numerosos fieles, que cuestionaron el contraste entre los privilegios otorgados a determinados invitados y el mensaje de humildad, austeridad y cercanía con los más necesitados que transmite el Pontífice.

"Carpa VIP": Por los comentarios sobre un sector especial durante la misa del Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires https://t.co/xGgqGXmxGn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2026

Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó de parte de voluntarios que habían colaborado durante varias horas con la organización del evento y que, a diferencia de las celebridades, debieron seguir la misa desde lugares alejados del altar.

La controversia también abrió interrogantes sobre quiénes confeccionaron las listas de invitados y cómo se financiaron las comodidades del sector VIP. Mientras algunas versiones atribuyeron las invitaciones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otras señalaron la intervención de organismos nacionales.

La situación llegó incluso al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, para conocer los criterios utilizados para seleccionar a los invitados y los gastos destinados a esos espacios exclusivos.

"¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?", cuestionó el legislador a través de sus redes sociales.

En paralelo, también quedaron bajo la lupa los costos de organización de la visita papal y la contratación de la productora DF Entertainment, vinculada con la realización del evento. Las informaciones periodísticas mencionaron una oferta de $8.690 millones para servicios de producción y coordinación, aunque ese monto no permite establecer cuánto se destinó específicamente a las carpas VIP.

La polémica terminó por instalar un debate sobre los privilegios en una ceremonia religiosa que convocó a una multitud, mientras continúan los pedidos de explicaciones para determinar quién autorizó los accesos preferenciales y cómo se financiaron los servicios destinados a los invitados especiales.