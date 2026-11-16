

La visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires demandó una inversión de $16.414 millones por parte del Gobierno bonaerense para organizar las actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, y la misa multitudinaria en Luján, que reunió a unos 3,5 millones de personas.

Como contrapunto, según una estimación presentada por las autoridades provinciales en conferencia de prensa, el movimiento económico generado por el acontecimiento superó los $91.000 millones en Luján y localidades cercanas.

Los datos fueron difundidos por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, e incluyó los gastos de organización, el despliegue de seguridad, la asistencia sanitaria y la participación de trabajadores estatales y voluntarios.

De acuerdo con el detalle presentado por Bianco, $9.969 millones correspondieron al Ministerio de Seguridad y $6.445 millones al Ministerio de Gobierno. Las contrataciones abarcaron la producción integral de los eventos, el montaje de escenarios, iluminación, pantallas, sonido, transporte de equipamiento, baños, carpas, mobiliario, hidratación, vallados y gestión de residuos, entre otros servicios.

El funcionario aclaró que esa cifra corresponde a las contrataciones realizadas por ambas carteras y que no incluye los recursos humanos y materiales aportados directamente por otras dependencias provinciales. En las actividades también participaron áreas de salud, personal policial y otros organismos del Estado.

En cuanto al impacto económico, una estimación de la Secretaría de Cultura y Turismo de Luján calculó que la visita papal generó más de $91.000 millones en el distrito y sus alrededores. El movimiento estuvo vinculado principalmente con la ocupación hotelera y otros alojamientos, la gastronomía, las ferias, los comercios, los food trucks y los estacionamientos.

Por su parte, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, agradeció la participación de unos 30.000 trabajadores provinciales y 15.000 voluntarios de la Iglesia en la organización de las actividades. También destacó el mensaje de León XIV sobre la protección de los sectores más vulnerables.

Fuente: DIB